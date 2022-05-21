Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Örgütlü olarak Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyon yapılmıştı.

160 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan bir bölümü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 160 kişi dün adliyeye sevk edildi.

27'Sİ BELEDİYE ÇALIŞANI 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından 36 kişi adli kontrol talebi ile 124 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 92'si tutuklama talep edilenlerden olmak üzere toplamda 128'i hakkında, 2'si ev hapsi, 10'u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplamda 32 kişi ise tutuklandı.

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