İmamoğlu'nun 'Kim bu uyanık' dediği Atmaca'nın sahibi konuştu: Uygun fiyata aldım neden uyguna satayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2015 yılında İBB’den önce alınıp, 4 gün sonra İBB’ye yaklaşık 3 katına satıldığını açıkladığı araziyle ilgili gündeme gelen Atmaca Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Habertürk’e “Bir değil iki arazi sattım, Ekrem Bey’in bahsettiği bir arazinin yarısı” dedi.

Atmaca, “Benim Bahçeşehir’de hepsi yan yana 6 arazim vardı. 3’üne inşaat yapıp sattım. Birini başka birine sattım. 2’sini de KİPTAŞ’a sattım. Yani KİPTAŞ’a 1 değil 2 arazi sattım. Arazilerden biri 78 bin metrekare civarında. Diğeri de 30 bin metrekare. Bunlar toplamda 100 küsür bin metrekarelik 2 arazi. KİPTAŞ’a sattığım 30 bin metrekarelik araziyi 2014 yılında aldım. Diğerinin de yarısını 2015’te aldım. Kalan yarısını almadım, daha sonraki kararıma göre hareket edeceğim bir sistemde bıraktım. İşte Ekrem Bey’in bahsettiği arazi, daha sonraki kararıma göre hareket edeceğim bir sistemde bıraktım dediğim arazi” dedi.

Bölgede bir dönem konut yapıp sattığını, fakat daha sonra müteahhitliği bıraktığını kaydedeh Atmaca, Habertürk'den Esra Boğazlıyan'a şunları söyledi:

“Ben bu arsaları satmayı düşündüğüm dönemde KİPTAŞ’ın zaten orada yatırımları vardı. Benim için en uygun müşterilerden biriydi. KİPTAŞ alım kararını verdikten sonra arsanın geriye kalan yarısını da almak zorundaydım. Arsayı satacağım için tabii ki arsayı tamamlamam lazım. Biz anlaştık satıyoruz deyince gidip kalan yarısını da aldım. KİPTAŞ’a ‘bu arsanın yarısını satıyorum, diğer yarısını da gidip başkasından alın’ diyemem ki. Ben bahsedilen arazinin yarısını zaten almıştım. Dediğim gibi, diğer yarısını da ihtiyaç duyarsam gelecekte alırım diye düşünmüştüm. Baktığımız zaman, cımbızla çektiğimiz zaman, 4 gün önce alınmış bir şey var ama 5-6 yıla yayılmış bir süreç var. Söz konusu olan tekrar ediyorum alınmış arazilerin bir tanesinin sadece yarısı. Kastım şu; 2 araziyi de satma kararını alınca gidip diğer yarısını da aldım. O iki arazinin tamamını KİPTAŞ’a devrettim.”

Atmaca, “4 günde 36 milyon dolar kar ettiğiniz iddia ediliyor. Doğru mu, doğruysa bu normal mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:'Kim bu uyanık?': İşte Atmaca Gayrimenkul'ün sahipleri...

“Dolar diyorlar ama bu işin tamamı TL olarak yapıldı. O gün dolar kuru 2’ydi bugün 8. Olayı 4 kat daha büyütmek için dolar cinsinden açıklıyorlar. Olayın KDV’si, gelir vergisi var. Bunları hesap ettiğiniz zaman toplam 300 milyona yakın satış var. 50 milyona yakını devlete vergi olarak verilmiş. Diyorlar ki buna almış, buna satmış. Bunların hiçbiri gizli değil ki. Bunların hepsini beyannamelerimizde götürüp devlete beyan etmişiz. Araziyi alışta benim maliyetimin çok önemi yok. KİPTAŞ’a sattığım değer gerçek rayiç değer mi ona bakmak lazım. Şöyle bir algı oluşturuluyor:

Sanki 50 milyon liralık arazi 500 milyona satılmış gibi. Hayır değil. Ben yıllardır o firmalarla iş yapıyorum. Benim araziyi alış maliyetimin düşük olması benim bunu ucuza satmam anlamına gelmez ki. Ben bu arsaları satılması gereken değere sattım. Bakarsanız bu arsaların karşılığında daire takası var, vade var. Bu paralar 3 yılda ödendi. 3 yılın vade farkına baktığınız zaman, KİPTAŞ’ın fizibilitelerinde bu karlı bir proje. Bir algı oluşturulmak isteniyor. Bir uyanık KİPTAŞ’ın alacağı arsanın haberini duymuş da gitmiş arsayı almış, 4 gün sonra KİPTAŞ’a satmış gibi. Böyle bir şey değil…”

Atmaca, “4 gün sonra olması tesadüf mü yani?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır tabii ki… KİPTAŞ’la elimdeki arazi için anlaşmayı yaptım, ardından da hemen kalan yarısını gittim aldım ki satışı yapabileyim.”

• Tekrar soruyorum. Alım ve satım arasında 4 gün içinde elde ettiğiniz kar normal mi?

Baktığınız zaman evet benim maliyetimde bir düşüklük var ama ben çok büyük ölçekli ticaret ve iş yaptım orada. Bahçeşehir’de 8 proje yaptım. KİPTAŞ’tan önce de biz vardık orada, o bölgede proje de geliştirdik. KİPTAŞ’a satılan söz konusu 2 arazinin yanında 4 arazim daha vardı. Bunlardan 3’ünü konut yapıp sattım, 1’ini başka bir şahsa sattım. Başka şahsa sattığım fiyatla, KİPTAŞ’a sattığım fiyat hemen hemen neredeyse aynı. Bir algı oluşturulmak isteniyor. Ben bir malı uygun fiyata mal ettim diye niye uygun fiyata satayım ki. Ben ticaret yaptım. Ben uygun fiyata mal ettim. Benim sattığım fiyat da ortada. Bilirkişinden emlakçısına herkes bilir. Bahçeşehir’de o bölgede arsanın metrekare fiyatı ne kadar? Üzerindeki konutun fiyatı ne kadar? Benim sattığım dönemlerde 1000 dolar civarında bir paraya sattım ki 1000 doların yüzde 20’ye yakın kısmı daire takası, geriye kalanın da çok büyük bir kısmı 36 aydı zannedersem vadeye yayılmış. Çok avantajlı bir şekilde KİPTAŞ’a ödeme planıyla verilmiş. O zaman o bölgede bu fiyatların altında arazi bulmak mümkün değil.

• Ekrem İmamoğlu, bu dosyanın İçişleri Bakanlığı’na verildiğini açıkladı. Sizinle ilgili herhangi bir soruşturma var mı?

Hayır bir soruşturma yok. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Ekrem Bey’in açıkladığı bilgiler gizli değil ki. Devlete ‘bu kadara aldık, bu kadara sattık’ diye beyan ettiğimiz, KDV ödediğimiz, ciddi gelir vergilerini ödediğimiz bir işlem bu. Ben bunu 50’ye mi almışım, evet 50’ye almışım. Beyan da etmişim zaten. 130’a mı satmışım, evet 130’a satmışım. Onun da beyanını yapmışım. Arada ne kadar KDV farkı çıkmış? Diyelim ki işte 20 milyon. Onu da ödemişim. Ne kadar gelir vergisi? 20 milyon. Onu da ödemişim. 300 milyonun 50 milyona yakın kısmı devlete vergi olarak gitmiş. Burada aranıp da bulunan bir şey yok ki. (patronlardunyasi.com)