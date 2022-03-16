İmamoğlu duyurdu: Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 3 TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait Halk Ekmek büfelerinde 330 gram ramazan pidesinin 3 TL'ye satılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" dedi.

FIRINLARDA 6 LİRA OLACAK

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını söylemişti. 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 lira, 415 gram pide 7.5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liraya tezgahlarda yerini alacak. İstanbul'da geçen yıl 365 gram sade pide fiyatı 4 lira idi. Bu hesaba göre Ramazan pidesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 zamlandı.

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