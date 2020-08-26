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İçişleri'nden yeni 'düğün ve nişan genelgesi'

İçişleri Bakanlığı, 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceğini, düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Güncel 26.08.2020, 09:16
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İçişleri'nden yeni 'düğün ve nişan genelgesi'

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid 19 tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgeler ile salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenildiği anımsatıldı.

Genelgede, yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Bu illerde her nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilecek.

Ülke genelinde;

Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın i belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.”

#Adana #Ankara #Ağrı #Bursa #Çorum #Diyarbakır #Erzurum #Gaziantep #Kayseri #Konya #Mardin #urfa #Yozgat
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