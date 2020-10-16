İBB Cep Trafik uygulama logosunda cami görseli neden çıkarıldı?

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, İstanbul'un meşhur surları, cami minareleri ve şehrin Yeditepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu, Ekrem İmamoğlu başkan olduğu günden beri sessiz sedasız silinmeye devam ediyor.

İBB TV logosu çalıntı mı?

Daha önce İBB TV'nin logosundaki cami ibaresi kaldırılmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Twitter'da gündem olan değişiklik ti'ye alınarak #Camimiistiyorum hastag'i açılmıştı.

Kullanıcılardan tepki yağdı

Son olarak İBB Trafik'in cep telefonu uygulamasındaki cami logosu da kaldırıldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Store ve Google Play'den indirilebilen uygulamadaki logo değişikliği eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı değişikliğe tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden bazıları:

"Her kim camiye minareye düşman olsun olmasın eninde sonunda tariş pamuğu tıkılmış olarak musalla taşına tıpış tıpış gelecek gerçek olan bu"

İBB logosunu anlamı nedir?

İBB'nin logosu için 24 şubat 1969 tarihinde bir yarışa düzenleniyor. Tek bir amblem o kadar beğeniliyor ki, yarışmada birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü tek bir kişi, Metin Edremit bu grafik sanatçısı

kazanıyor. Logoyu tasarlarken İstanbul Boğazı'nı, minareleri, surları ve yedi tepeyi kullanıp, oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Logonun ortasındaki yedi beyaz üçgen ise; şehrin üzerine kurulduğu yedi tepeyi simgeler.