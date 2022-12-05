Hisse Senedi ile Ortaklık ve Gelir İmkanı

Hisse senedi hesapları yalnızca haklar tanımakla kalmıyor, keşfetmeniz gereken avantajları ve kolaylıkları da beraberinde getiriyor. Hisse senedi alım satımı ile kazandığımız hakları ve avantajları öğrenirken hızlı ve güvenilir hesap açılışı için de Akbank'ı tercih edebilir, mobil uygulama ve internet bankacılığı ile hesabınızı kolayca yönetmenin keyfine varabilirsiniz. Tüm dünyadaki yatırım araçları arasında öne çıkan seçeneklerden biri olan hisse senedi hakkında merak ettiklerinizi şimdi öğrenin!

Hisse Senedi Nedir ve Nasıl Alınır?

Anonim şirketlerin veya anonim ortaklık firmaların ihraçları üzerinde net gelir hakkı elde etmeyi sağlayan hisse senedi aslında sermaye payını ifade eden değerli bir evrak türü. Bu evraklar şirketlerin piyasada halka arz edilmesi ile birlikte alım satım işlemine tabi tutulabilir hale gelir ve reel piyasalara giriş yaparak kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilir. Buraya kadar açıklamamız biraz kafa karıştırıcı görünmüş olabilir, o halde şöyle özetleyelim:

Senet alımıyla birlikte anonim şirketler üzerinde ortaklık hakkı elde edebilirsiniz.

alımıyla birlikte anonim şirketler üzerinde ortaklık hakkı elde edebilirsiniz. Borçluluk doğmaksızın güvenceli yatırım imkanına sahip olabilirsiniz.

Tüm ekonomi k fırsatlar bir yana, hisse senedi alımıyla tasfiye bakiyesine ya da şirket yönetimine katılım hakkı gibi pek çok hakka erişebilirsiniz.

k fırsatlar bir yana, alımıyla tasfiye bakiyesine ya da şirket yönetimine katılım hakkı gibi pek çok hakka erişebilirsiniz. Oy ve bilgi edinme gibi anonim ortaklık haklarını da eklemekte fayda var.

Hisse senedi hesabı açılışı ile birlikte sahip olabileceğiniz farklı avantajlardan ve yatırım imkanlarından bahsetmeye devam edebiliriz. Yalnızca uzun vadeli yatırımlarda değil kısa vadede de gelir elde etmekle ilgilenen yatırımcıların tercih edebileceği hisse senedi diğer yatırım araçları ile kıyaslarsanız yüksek bir potansiyel sunduğunu görebilirsiniz. Uzun dönemde ise düzenli ve istikrarlı bir gelir de vaat ediyor. Kısa vadede öne çıkan bir diğer hisse senedi avantajı ise fiyat değişikliklerinin değerlendirilmesi ile birlikte hızlı alım satımla elde edilen gelir olacaktır. Senet aracılığıyla üzerinde hak kazandığınız şirketin kar dağıtım kararını duyurmasını bekletin ve hesabınıza aktarılan temettü ödemesinin keyfini çıkarmaya başlayın: bu kadar kolay! Net kar payı üzerinden alınan bu ödeme kısa ya da uzun vadede kazanç anlamına gelebilir ancak tam bu noktada şirket senetlerinin değer kaybı ile birlikte anaparanın da yatırılandan düşük bir seviyeye inebileceğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hisse Senedi Hesabı Nereden Açılır?

Tüm riskleri değerlendirdiniz ve avantajlarıyla öne çıkan hisse senediyle yatırım seçeneğini tercih ettiniz. Şimdi soru, hesap açılışı için nereyi tercih etmeniz ve bu açılışı en kolay, en avantajlı nasıl yapabileceğiniz olacaktır. Alım ve satımını kolaylaştıran internet bankacılığı ile reel piyasaya girişinizi basitleştiren hisse senedi hesapları, Ak Yatırım şubelerinin yanı sıra direk mobil ya da yatırımcı uygulamalarından da kolaylıkla açılabilir. Şubeye gitmeden dilediğiniz gün ve saatte açılışını yapabileceğiniz hisse senedi hesabınıza hem hızlıca erişim sağlayabilir hem de telefon şubesi kanalından da faydalanabilirsiniz. Önemli bir diğer fırsat olarak Akbank'ı tercih etmenizle birlikte indirimli komisyon oranlarından da yararlanabilir, böylece hesabınız açıldığı andan itibaren kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz.