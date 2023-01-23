Fenomen köpek Hera hayatını kaybetti!

Akciğer kanseri teşhisi konulan Hera, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Sahibi Halil İbrahim Aşar, Hera’nın sağlık problemleri yaşadığını daha önceki röportajlarında bahsetmişti. Avşar, tedavi süreciyle ilgili “Baba yüreği olunca dayanamıyorum. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Sadece koku duyusu çalışıyor. Onun içinde sürekli elimi; burnuna ve ağzına götürerek yanında olduğumu göstermeye çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.