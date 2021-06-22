Erdoğan yerli aşının adını koydu: TÜRKOVAC

Türkiye'nin ürettiği yerli aşının 3. faz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının TURKOVAC adı ile üretileceğini açıkladı.

Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın soruusu üzerine Türkiye'nin ürettiği yerli aşı için TURKOVAC isminin uygun olacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.