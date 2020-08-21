Erdoğan, ‘müjde’yi açıkladı: 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin 2023 yılında gazı kullanıma sunmak olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.

''BİZE GÖRÜLMEMİŞ ZENGİNLİKTE KAPI AÇILDI''

Hep önce dostluk mazlumlar hak hukuk adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

''TÜRKİYE, TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ''

Derin deniz sondajlarında dışa bağımlıydık. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.

''HEDEFİMİZ 2023'TE KULLANIMA SUNMAK''

Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Sakarya gaz sahası isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test analiz mühendislik çalışmaları tamamlandı. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. Devamı da inşallah en kısa sürede gelecek. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

''9 DERİN SONDAJINI TAMAMLADIK''

9 derin sondajını tamamladık. Kararlılıkla bunlar devam edecek. Öyle ülkelerle çalıştık ki bunlar marka isimlerdi. 100-150 arama yapıp netice alamayıp dönüp gidenler bizden para almadılar bütün harcama kendilerinden.

''DOĞALGAZDA, PETROLDE VARIZ DİYECEĞİZ''

Kanuni de devreye girdikten sonra Karadeniz'de Kanuni ile de yola devam edeceğiz. Doğalgazda petrolde varız diyeceğiz.''

BAKAN ALBAYRAK: CARİ AÇIĞI GÜNDEMDEN ÇIKARIP CARİ FAZLAYI KONUŞACAĞIZ

Daha sonra söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ''Mutluyuz, gururluyuz. Ağustos ayı zaferler ayı. Bugün yine bir ağustos ayında on yıllardır süre gelen enerji alanında makus talihini tarihe gömdüğümüz bir sürece şahitlik ediyoruz. Özellikle enerji başta olmak üzere ekonomi olmak üzere ülkemiz büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda büyük adım attı. Bugün burada ifade edilen keşif 83 milyonun. Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız'' dedi.

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: YAKLAŞIK 1000 METRE DAHA DERİNE İNECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şöyle konuştu:

''Yaklaşık 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sürekli testleri yapıldı yapılan test analizden sonra TPAO'dan çalışan uzmanlarımız gaz miktarını rezerv miktarını tespit ettiler. Yaklaşık 1000 metre daha derine ineceğiz. Aşağıda iki katmanın daha olduğunu oralarda da gaz kaynağına da ulaşacağımızı gösteriyor. Gaz son derece kaliteli.''

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yaptığı değerlendirmede ''Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:



"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."



ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" demişti.