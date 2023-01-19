Erdoğan Fethiye’de gençlik buluşmasını Torunoğulları'nın Orka tesislerinde yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Orka Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Ercan Torunoğulları, “Torunoğulları ailesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. ORKA olarak ülkemizde yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim için onur ve gurur verici bir şeydi. Devlet büyüklerimize ev sahipliği yaptık. Bizim için büyük bir şey, hepsi memnun kaldı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız yakın zamanda kaybettiğimiz dedemiz için taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız Marmaris’i ayrı bir seviyor. Marmaris’te yapılabilecek etkinlikleri konuştuk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımların açılışını gerçekleştirmekk üzere geçtiğimiz hafta sonu kalabalık bir heyetle Muğla’daydı.. Menteşe’de düzenlenen törenle yatırımların açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Fethiye’de, gençlerle buluştu. Fethiye ‘Gençlik Buluşması etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Orkan Grubu'nun Fethiye’de yeni açtığı restoranı ziyaret etti. Orka Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Caner Torunoğulları ile Ercan Torunoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları karşıladı. Erdoğan, yakın zamanda dedeleri Faik Torunoğulları’nı kaybeden Caner ile Ercan Torunoğulları’na taziye dileklerini iletti.





Orka Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Ercan Torunoğulları yaptığı açıklamada: "Cumartesi Fethiye’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte; - İçişleri Bakanımız Sayın Suleyman Soylu,

- Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlut Çavuşoğlu,

- Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Murat Kurum,

- Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy,

- Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof Dr. Vahit Kirisci,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık,

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu,

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu - AK Parti Diş ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

- AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Sayın Erkan Kandemir

- AK Parti Tanıtım ve Medya’dan sorumlu genel Başkan yardımcısı Sayın Hamza Dağ

- Mugla Valisi Sayın Orhan Tavlı

- AKP Muğla Il Başkanı Sayın Kadem Mete

- AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Eyyüp Kadir İnan

- AK Parti seçim kampanyası kordinatörü Sayın Prof. Dr. Ertan Aydın

- AK Parti MKYK Uyeleri

- AK Parti Milletvekilleri

- ile yaklaşık 800 misafiri Fethiye de yeni açtığımız ORKA işletmemizde Torunoğulları ailesi olarak ağırladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik Buluşması’nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, geçen hafta Volkswagen Arena’yı hıncahınç dolduran on bine yakın üniversiteli gençle, ÜNİAK programında bir araya geldiklerini anımsatarak, bugün de Fethiyeli ve Muğlalı gençlerle hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gençleri Allah için sevdiklerini, gençlere güvendiklerini, gençlerin ışıldayan gözlerinde Türkiye’nin aydınlık yarınlarını gördüklerini ifade eden Erdoğan, “Bizim size verdiğimiz ad ne ‘Z’ ne ‘Y’… Teknofest gençliği. Özellikle küresel siyasette sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Kendinize inanın, güvenin. Çünkü bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak.” diye konuştu.

Erdoğan'ın Gençlik Buluşması etkinliğini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.