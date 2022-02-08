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En güzel romantik sevgililer günü mesajları

Sevgililer günü yaklaştıkça çiftler ne hediye alacaklarını ve nasıl bir mesaj göndereceklerini araştırmaya başladı. İşte sizlere ilham verecek en güzel ve romantik sevgililer günü mesajları...

Güncel 08.02.2022, 10:54
En güzel romantik sevgililer günü mesajları
  • Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim.'Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum.
  • Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek senisevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
  • Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.
  • Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.
  • Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz
  • Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.
  • Senden önce hayatı düşünmeden yaşamış gibiyim. Sonra sayende yıldızları fark ettim ve gökyüzüne bakmayı öğrendim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
  • Sevgi umuttur, sabırdır, emektir… Sevgi en güzel duyguları paylaşmaktır. Sevgi hayattır. 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
  • Hayatımın aşkı, çok uzun zaman önce hayatımda bir boşluk vardı, ama sen ansızın gelerek bu boşluğu doldurdun ve hayatıma anlam kazandırdın. Seni seviyorum ve sana karşı olan bu duygularım asla tükenmeyecek. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!
  • Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.
  • Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
  • Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.
  • Benim olman için çok çaba sarf ettim. Uğraşlarımın meyvesi olarak kollarımdasın şimdi. İnanmak çok güç, böylesi bir güzelliği yakaladım. Sevgililer Günün kutlu olsun
  • Bana artık özlemeden, sevmeden, durağan akan bir yaşam ıstıraptır. Sakın unutma sevgilim, sevmek seni daima yanımda hissetmem hem de yokluğunda kıvranmam. Çelişkiyle dolu bir istek, biraz hüzün ve aşk… Bu kalp senin için çarpıyor. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
  • İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun!
  • Bir daha asla eskisi gibi olmayacağımı bilmiyordum seninle karşılaştığımda. Dünyam yerinden oynamıştı ve o andan beri hep yanında olmayı istedim. Ne mutlu bana, benimsin.
  • Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.
  • Bu hayatta yalnızca seni yaşamak ve seninle yaşlanmak istiyorum.14 Şubat sevgililer günün kutlu olsun.
  • Hayalinle geçen günlerin ardından kavuşmak ne güzel bir bilsen… Senin sesine, ellerine, gülüşüne hasret kaldığım günlerin ardından Sevgililer Günü bizim için adeta cennet bahçesi.
  • Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
  • Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
  • Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.
  • Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!
  • Bazen sorarlar, "Hayatında biri var mı" diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.
  • Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.
  • Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.
  • Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!
  • Sana sevgimi yağmurlar anlatsın sevgilim. Öyle sırılsıklam öyle aşığım ki bilirsin…Sevgililer günümüz kutlu olsun.
  • Bu şehir güzelse, senin yüzünden. Sen dünyada olmasan diyorum ben ne yapardım. Seni çok seviyorum aşkım sevgililer günün kutlu olsun.
  • Sol yanım, ruhum, düşüncemdeki mutluluk, yaşamak istediğim tek hayat, yaşlanmak istediğim tek insan, gel bir gün değil bir ömür olsun bize sevgililer günü. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.
  • Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.
  • Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
  • Ellerini tuttuğum her an sanki kalbimden kuşlar uçuruyorum gökyüzüne ve öyle bakıyorum ki ardından aşkla, hayranlıkla…Günümüz kutlu olsun sevgilim.
  • Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
  • Aşkımın ortağı kalbimin sahibi, ruhumun eşi olduğun için teşekkürler sana, girip hayatıma bana dünyaları verdiğin için, teşekkürler sana... Sevgililer günümüz kutlu olsun.
  • Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğuna sevdim seni… Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.
  • Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.
  • Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.
  • Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günün kutlu olsun.
  • Sadece bugün değil sen her gün bana sevgili, her doğan gün bana umut oldun sevgilim. Seni seviyorum…Sevgililer günün kutlu olsun
  • Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!
#Sevgililer Günü #mesajları #14 Şubat #sevgili #romantik #güzel #çiftler
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