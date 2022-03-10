Ekrem İmamoğlu: Kar, İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak!

İstanbul'da kar yağışı bu sabah saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkisini gösterdi. Sibirya soğukları olarak tabir edilen kar ve soğuktan sonra vatandaşların gözü hava durumuna çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, yağışın 4 gün boyunca etkili olacağını ve vatandaşların "trafik boş" diyerek özel araçlarıyla yola çıkmaması gerektiğini belirtti.

ARALIKLARLA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kuvvetli kar yağışının ara ara yavaşlayarak yeniden etkisini artıracağı belirtilirken, asıl beklenen yağışın akşam saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

"4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK"

Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olacağını belirterek, "Kentimizi etkisi altına alan kar yağışının yaklaşık 4 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz. Ekiplerimiz gereken önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın trafik azlığını düşünerek kendi araçlarıyla yola çıkmasını tavsiye etmiyoruz. Mümkün oldukça toplu ulaşım araçları kullanılmalı" dedi.

"KAR KALINLIĞININ YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler.

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN DÜŞMESİ BİZLERİ SEVİNDİRDİ"

Bugün trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 35'lere çıktığını gördük, en yoğun hali bu oldu. Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansı olmadığını ifade etmiştim. Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyorum.

"CUMA AKŞAMI DAHA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLİYORUZ"

Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.

(Haberler.com/Erdem Aksoy)