Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'da...

Diyarbakır'da iki ilçede okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okulların tatil edildiği duyuruldu. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde aralıksız devam edecek olan kar yağışından ötürü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı günleri 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü, ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Muş'ta okullar 2 gün tatil edildi

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

Bitlis'te okullar tatil edildi

Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.

Şanlıurfa'da okullara kar engeli

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Vali Ayhan'ın açıklamasında, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da pazartesi günü okullar tatil

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kavaklıdere'de kar nedeniyle okullar tatil edildi

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren yağması beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (anasınıfı-müstakil anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise) resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit İlçe Kaymakamlıkları internet sitesinden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar, valilik kararıyla bir gün süreyle (Pazartesi) tatil edildi. Yarın ayrıca kamuda görev yapan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor kursları vb. dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Malatya'da okullar bir gün tatil edildi

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi. 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesine saatler kala kar yağışının etkili olduğu Malatya'da okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.