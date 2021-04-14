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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda ''Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik'' dedi.

Güncel 14.04.2021, 15:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Buluşmaya dair Twitter'dan videolu paylaşım yapan Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

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