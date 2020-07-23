ÇOCUKLU ANNELER ARTIK ÜCRETSİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda kurumların UKOME üyeleri ile esnaf ve ilçe belediyesi temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan 0 – 4 yaş (0 – 48 ay) aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor ele alındı. Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylanan rapor oy birliğiyle onaylandı.

Karar annelerin sosyal hayata katılımını artırmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla alındı. Kararla ulaşım hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak da hedefleniyor.

KARTLAR NASIL ALINACAK?

0 – 48 ay çocuğu olan anneler yarından itibaren Anne Kart adı altında ücretsiz İstanbulkart (150 kontör içeren) alabilecek. Kartlar İstanbulkart başvuru noktalarından veya https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden online müracaat ederek alınabilecek