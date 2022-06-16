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Çin'den dünya dışı yaşama dair sinyal!

Çin'de devlet destekli Science and Technology Daily sitesinde yer alan rapora göre, ülkede bulunan ve dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Tianyan'ın (Sky Eye) dünya dışı yaşama dair sinyaller aldığı belirtildi. Ancak bahsedilen rapor apar topar siteden kaldırıldı.

Güncel 16.06.2022, 13:05 16.06.2022, 13:11
Çin'den dünya dışı yaşama dair sinyal!

Habertürk'te yer alan habere göre; Çin'de dünyanın en büyük radyo teleskobu uzayı incelemek ve dünya dışı yaşama dair kanıtlar bulabilmeyi amaçlıyor.

Bu görevde, 2020 yılında uzaydan yapay sinyaller bulunduğu ve bunların başka kişi ya da canlılar tarafından gönderilmiş olabileceği öne sürüldü.Raporda, ekibin 2022'de de başka bir şüpheli sinyal bulduğu belirtildi.

Ancak Çin kısa süre sonra hiçbir açıklama yapmadan söz konusu raporu yayından kaldırdı. Konuya ilişkin de bir yorumda bulunulmadı.

Uzmanlar ise bu sinyallerin radyo paraziti olabileceğini, hemen varsayımlar yapmak için erken olduğunu belirtiyor.

#Çin
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