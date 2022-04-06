Çin'de hizmet sektörü 2 yılın en hızlı daralmasını yaşadı

Çin'in hizmet sektöründeki faaliyet, koronavirüs vakalarındaki yerel artış hareketliliği kısıtladığı ve tüketici talebini baskıladığı için mart ayında iki yılın en yüksek hızında daraldı.

Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat'taki 50,2'den Mart'ta 42.0'a düşerek büyümeyi aylık bazda daralmadan ayıran 50 puanın altına düştü. Bu rakam, Şubat 2020'de pandeminin ilk başlangıcından bu yana en keskin düşüşe işaret ediyor.

Analistler, ulaşım, otel ve catering gibi temasın yoğun olduğu hizmet sektörlerinin en çok zarar gördüğünü ve bu yıl tüketimde beklenen bir toparlanmanın görünümünü bulandırdığını söylüyorlar.

Caixin'in hem imalat hem de hizmet faaliyetlerini içeren Mart bileşik PMI verisi, bir önceki aydaki 50,1'den 43,9'a düşerek, ülkenin 2020'deki COVID-19 salgınının yüksek seviyesinden bu yana en hızlı düşüşünü gösterdi.(dünyahaber)