Buluttaki Gardırop Unomoi

Çevre bilinci konusunda oldukça hassas olan, kiralamanın "giyinmenin geleceği" olduğuna inanan UnoMoi markasını iki kadın girişimci arkadaş olan Ayşe Kefli ve Gözde Atasoy kurdu. Web sitelerinden kendi seçtiğimiz kıyafetleri kiralayıp, bir ay boyunca dilediğimiz kadar giymemize imkan sağlıyorlar. Bu iş modelinin dünyada bir çok örneğini görmek mümkün. Hatta bu sisteme Amerika’da “Netflix of Fashion” deniyor.

Kuruculardan Gözde Atasoy markayı şöyle anlattı: “İş modelimiz yurt dışında “buluttaki gardırop“ olarak tanımlanıyor. Gelir modelimizi abonelik sistemine dayandırdık. Abonelerimiz, farklı paketler kapsamında ister 2 ister 4 ürünü 1 ay boyunca kiralayarak, sınırsız kullanım hakkına sahip oluyorlar. Kurye ve kuru temizleme hizmeti de paket fiyatına dahil ettik. Diledikleri anda, hiçbir ek ücret ödemeden aboneliklerini kolayca iptal edebiliyorlar.

Envanterimiz, genel olarak ulaşılabilir lüks segment olarak tanımlanan ve orijinal mağaza satış fiyatları 2500 - 3000 TL arasında olan ürünleri kapsıyor.”

Ayşe Kefli’de sürekli el değiştiren kıyafetlere hijyen ve ürün sağlığı için yapılanları anlattı ve burada da çevrecilikten ödün vermediklerinin altını çizdi.

Kefli; “Covid-19 virüsü dünyada etkisini azaltsa da risk devam ediyor. Hepimizin endişeli olduğu bu dönemde uyulması gereken kuralların başında da hiç şüphesiz hijyen geliyor. Kiraladıkları ürünleri abonelerimize, detaylı bir kuru temizleme sürecinin ardından, ayrı ayrı askılarda ve el değmeden poşetleyerek, tek bir UnoMoi çantası içinde gönderiyoruz. Temizleme sürecinde de uzmanlar tarafından güvenilir metod olarak gösterilen yöntemleri tercih ettik. Öncelikle kıyafetleri solventie ile yıkayıp sonra 150 dereceyi bulan sıcaklıklardaki sanayi tipi ütüler ile dezenfekte ediyoruz.”

Ayrıca tüm bunların dışında UnoMoi, gelecek nesillerde de çevre bilinci oluşturmak ve onlara destek olmak için şahane bir iş birliği gerçekleştirdi.

54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla başarılı ve maddi imkanı kısıtlı, ülkemizin aydınlık geleceği gençlerimizin okuyabilmesini, kendini geliştirmesini hedefleyen Türk Eğitim Vakfı ile bir projeye imza attılar. Bu proje kapsamında, TEV bursiyerleri, UnoMoi’nin sitesinden, dünyaca ünlü markalardan beğendikleri tasarımları mezuniyetlerinde, doğum günü partilerinde, önemli etkinliklerde ve en önemlisi de staj/iş görüşmelerinde hiç bir ücret ödemeden temin edebilecekler. Erkek bursiyeler için de Gizia ile iş birliği yaptı UnoMoi ve yine ihtiyaçları doğrultusunda onlara da aynı hizmeti sağlayacak.

Bu arada UnoMoi markasından kiralama yaptığınız her kıyafetin sigortalı olduğunu da belirtmekte fayda var. Herhangi bir kazadan ya da aksaklıktan korkmadan gönül rahatlığı ile giyebilir, iş görüşmesi ya da özel günlerinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

UnoMoi hakkındaki her şey için; https://unomoi.com/ sitesinden bilgi alabilirsiniz.