Bugün 18 Mart! Büyük zaferin 108'inci yılı

Cumhuriyet tarihinin en önemli savaşlarından ve zaferlerinden Çanakkale Zaferi’nin bugün 108. Yılı.

18 Mart 1915 tarihinde başlayan ve 8 ay boyunca süren savaşta Mehmetçik canla başla İngiliz, Fransız ve Anzak (Avustralya ve Yeni Zelanda) birlikleriyle mücadele etti. Düşman güçlerinin İstanbul Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u ele geçirme planına karşı, Türk askerleri büyük bir fedakarlık ve cesaret göstererek savunma savaşı verdi.

EN KANLI ÇATIŞMA CONKBAYIRI

Savaşın en kanlı çatışmalarından biri, Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal'in liderliğinde gerçekleştirilen Conkbayırı Muharebesi oldu.

Türk askerleri, düşman güçlerinin ilerlemesini durdurarak zafer kazandı. Kazanılan zafer Türkiye’nin en büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin bağımsızlığına ve bütünlüğüne giden yolda 18 Mart Zaferi büyük kazançtı.

“BEN SİZE TAARRUZU EMRETMİYORUM ÖLMEYİ EMREDİYORUM”

Savaşta Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlara, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir” verdiği emir de tarihe kazındı.

Tarihe Türk'ün zaferi olarak geçen Çanakkale Zaferi, miras olarak ardından onlarca anı ve hatırayı bıraktı.

Her yıl olduğu gibi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle hatırlanacak.

Ülkenin dört bir yanında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız anılacak.





ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN NEDENLERİ

Çanakkale Savaşı’nın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:



- İtilafa katılan devletlerin Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak ve Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmek istemeleri savaş nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.



- Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa girmesi İngiltere, Rusya ve Fransa savaşta zayıf kalmıştır. Bu devletlerin güçlerini birleştirme istekleri ve Osmanlı Devleti’ni ele geçirme istekleri savaş nedenleri arasında yer almaktadır.



- İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya her türlü destek için boğaz hâkimiyetini sağlamak istemeleri ve İstanbul' u ele geçirme istekleri savaş nedenleri arasında yer almaktadır.



- İtilaf Devletleri’nin, savaşa girmeyen Balkan Devletleri’nin kendi yanlarında yer almaya ikna etme çabaları da Çanakkale Savaşı nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir.



ÇANAKKALE SAVAŞININ SONUÇLARI

- İtilaf Devletleri donanmaları 18 Mart 1915’te Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılmıştır. Böylece Çanakkale Savaşı’nın deniz savaşı bölümü sona ermiştir.



- Gelibolu Yarımadası’na yapılan kara çıkartmaları yine Osmanlı ordusunun büyük çabası ile bertaraf edilmiştir. 19-20 Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 9 Ocak 1916’da da Seddülbahir’den çekilen itilaf birlikleri büyük yenilgiye uğramıştır.



- 1. Dünya Savaşı’nın gidişatı değişmiştir. Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.



- Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırmıştır.



- İngiltere’de yönetim değişikliğine neden olmuştur.



- Türk tarihine büyük bir destan olarak yazılmış ve Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını minnetle anıyoruz.

18 MART MESAJLARI

Çanakkale Zaferimizin 108. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ve ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.



Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.