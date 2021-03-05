BİM kaçta açılıyor? BİM açılış ve kapanış saatlari nelerdir?

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Şok, BİM ve A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak. Marketler, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. Marketler, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. A101, Şok ve BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacaktır.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK BİM MARKET KAÇTA AÇILIR?

Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri. BİM, Şok ve A101 hafta içi ve hafta sonu saat 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. BİM, Şok ve A101 hasta sonu saat 17:00'da kapanmaktadır.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BAKKALLAR AÇIK MI?

Bakkalar hafta içi marketler ile aynı saat aralığında çalışır. Hafta içi 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği hafta sonu günlerinde mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.