Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...

Brent petrol 110 doların altına geriledi. Bu durum benzin ve otogaz fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı geçecek.

LPG'ye de bu gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.