Son Dakika
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin ve otogaz fiyatına bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Zamla birlikte benzinin fiyatı 22 lirayı geçecek.
Güncel 16.05.2022, 10:20
Brent petrol 110 doların altına geriledi. Bu durum benzin ve otogaz fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı geçecek.
LPG'ye de bu gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.
İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor.