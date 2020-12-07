Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara

“Tiyatrolarımızı destekleyerek, vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını da engelleyeceğiz” diyen Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile 37 tiyatro oyununu ABB TV ve Başkent Mobil üzerinden yayınlayacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf ve tüm sektör çalışanlar başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarını sağladığı desteklerle de yalnız bırakmıyor.

Başkent’te sanatın ve sanatçının yanında olan uygulamalara imza atan Başkan Yavaş son olarak zor günler geçiren ve seyirciyle buluşamayan tiyatrolara ekonomik yönden de destek sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Başkan Yavaş, Başkent’te faaliyet gösteren tiyatroların toplam 37 oyununu ABB TV ve Başkent Mobil üzerinden yayınlayacaklarını açıkladı.

TİYATROLARA BAŞKENT TİYATROLARI SAHNESİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Başkent Tiyatroları; Ankara Tiyatro Yapımcıları (ANTİYAP) Derneği üyesi 25 tiyatro başta olmak üzere diğer tiyatrolardan 10, engelli tiyatrolardan da 2 oyunun sahnelemesi için kapılarını açacak.

Seyircisiyle pandemi sürecinde buluşamayan tiyatroları yalnız bırakmak istemediklerini belirten Başkan Yavaş, “Pandemide zor günler geçiren tiyatrolarımızın da yanında olmak için gayret ediyoruz. 37 farklı oyunu alıp yayınlayarak hem tiyatrolarımızı destekleyecek hem de vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını engelleyeceğiz. Oyunları ABB TV ve Başkent Mobil’den izleyebilirsiniz” dedi.

ABB TV VE BAŞKENT MOBİL ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK

Başkentli sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan toplam 37 tiyatro oyununu ABB TV ve Başkent Mobil üzerinden izleyebilecek.

Pandemi süreci nedeniyle seyircisiz olarak Başkent Tiyatroları sahnesinde oynanacak oyunlar, kayıt altına alınarak özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler ile hafta sonları yayınlanacak. Bu süreçte ilk etapta yayınlanacak 12’si yetişkin, 13’ü ise çocuk olmak üzere sadece Ankara’da değil dünyanın herhangi bir noktasında online olarak şu oyunlar izlenebilecek:

Yetişkin Oyunları:

-Ankara Devinim Tiyatro → Muhteris Sukunet

-Ankara Ortaoyuncular → İstiklal Yolu

-Bambu Tiyatro → Lena, Leyla ve Diğerleri

-Birinci Peron → Ünsüz Kadınlar

-Deli Sanat → Kanlı Düğün

-Fareler Tiyatro → Karışmak

-Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu → Kadınlar Öyküler Türküler

-Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu → Natürmort 2047

-Özgür Sahne → Bernarda Alba’nın Evi

-Sole Sanat → Şeyh Bedrettin Destanı

-Şubat Tiyatro Yapım → Ruşenali’den Köroğlu’na

-Tiyatro Sahneden → Vecihi Hürkuş

Çocuk Oyunları:

-Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu → Sinekli Salih Efendi

-Ankara Nöbetçi Sahne → Hansel ile Gratel

-Aslan Tiyatro → Keloğlan’ın Konuşan Aynası

-Antiyap Derneği → Ali Nihat'la Sihirli Yolculuk

-Çan Tiyatrosu → Sevimli Tavşanlar

-Düş Kapanı → Mor Burun

-Fer Sahne → Bay Mikrop

-Filozof Medya → Keloğlan Masalları Elma Şekeri Festivali

-Gökkuşağı Tiyatrosu → Gülümseyen Bahçe

-Karabiber Kabare → Temiz Dişler Ülkesi

-Kobat Sanat Tiyatrosu → Pinokyo

-Tiyatro Pembe Kurbağa → Avcı İle Kelebek

-Yaşam Sanat → Kooperatifçi Değer Dede