BAŞKAN ELÇİN, DOĞALGAZ VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Fevzi Çakmak Caddesi asfalt kaplama ve Akmercan Doğalgaz Şirketi ve Artvin Belediyesi arasında yeniden yapılan protokolle ilgili basın açıklaması yaptı.

“Bize Doğalgazı engelliyor diye, haksız, hukuksuz ve acımasızca iftira atan muhaliflere” seslenen Başkan Elçin, “Biz taşın altına elimizi değil gövdemizi koymuşuz, koymaya da devam edeceğiz. Belediye Hizmetlerini kimsenin engellemesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, Artvin Halkının Hakkını da kimseye teslim etmeyeceğiz. Hiç kimse içinden de dışından da homurdanmasın” dedi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Fevzi Çakmak Caddesi asfalt kaplama ve Akmercan Doğalgaz Şirketi ve Artvin Belediyesi arasında yeniden yapılan protokolle ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Ahmet Biber, Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yavuz Dinç, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Altıparmak, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Çoruh, CHP Merkez İlçe Başkanı Reşat Murat Genç başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

09 Ocak 2020 tarihinde Akmercan şirketi ile protokolün neden iptal edildiğini ve sıkıntıların neler olduğunu açıklayan başkan Elçin, sözlerine şöyle devam etti: “Köprübaşından çarşıya kadar olan yolun bakım onarımı ve tasarruf yetkisi karayollarına aitti, Akmercan karayollarından geçiş için izin alamadığından ya da karayolları yol tahribat bedellerini çok yüksek miktarda talep ettiğinden, karayollarından izin alamamıştı dolayısıyla, Artvin’e doğalgazın gelme imkanı sıkıntıya düşmüştü.

Artvin’in doğalgazdan mahrum kalmaması için köprübaşından Çarşı’ya kadar olan 5 Km. yolu karayolundan devir alarak doğalgaz firmasının Artvin’e hizmet getirmesini sağladık. Ama muhaliflerden bir teşekkür bile almadık. Belediye olarak 2019 yılında Fevzi Çakmak caddesinde imalat yapılması halinde caddenin tüm asfalt kaplamasını yapmaya, Belediyenin gücünün yetmeyeceğinden dolayı, Şirket, Belediye, Ticaret Odası Başkanı ile Valimiz Yılmaz Doruk’a durumu izah ettik ve yolun tamamının asfaltlamasının gerekli olduğunu ancak 2019 yılında Belediyenin Ekonomik imkânlarıyla yapılamayacağını imalatın 2020 yılında yapılması halinde Belediye olarak sıkıntımızın olmayacağını söyledik. Valimiz Yılmaz Doruk hizmetin 2019 yılında verilmesinin faydalı olacağını ve hizmetin geriye bırakılmasının yarar sağlamayacağını, ayrıca 2019 yılında o bölgedeki halkın doğalgazdan yararlanmaları gerektiğini belirterek, Şirketin biraz daha fedakarlık yapmasını, Özel idare Genel Sekreterini arayarak yardımcı olunmasını ve Doğalgaz kazı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yolların Şirket, Özel İdare ve Belediye tarafından birlikte yapılması için talimat vermişti.

Akabinde çalışmalar başladı, Akmercan Doğalgaz şirketi 15 Kasım 2020 Tarihine kadar Köprü ile Şimşek Mermer arasındaki yolun Doğalgaz işlemlerini tamamlayacağını taahhüt etmiş olmasına rağmen, gerek hava şartları gerekse şirketin ihmali nedeniyle taahhüt ettiği sürede imalatlarını tamamlayamamıştı. 26 Aralık 2019 tarihine kadar doğalgaz çalışmaları tamamlanmadığından ve asfalt dökme mevsimi geçtiği için, Valimiz Yılmaz Doruk Bey’in makamında talimatları gereği mutabık kalınan konuları yazılı hale getirmiştik, ancak Akmercan yazılı ek protokolü kabul etmeyince de Doğalgaz imalat işlerini bildiğiniz gibi durdurmuştuk. Durduğumuzda Doğalgazın Artvin’e gelmesine, belediye engel oluyor dediler ama, karayolları kazı izni vermeyince yada Doğalgaz firması Karayollarının yol tahrip bedelini ödemeye aklı kesmediğinde, hiç kimse bu iş devletin, hükümetin işi demedi, Karayolları da Enerji Bakanlığı da bu Devletin, hükümetin kurumları değil miydi? Belediye Doğalgaza engel oluyor diyenler, neden Devlet Hükümet bu sorunu çözmedi diye sormadılar, hadi onu sormadılar, helal olsun belediyeye genel hükümetin çözemediği sorunu çözdü yolu Karayollarından devir aldı Artvin’e Doğalgazın gelmesi için elini taşın altına koydu demediler ya da demeye cesaret edemediler.”

“Ne söz vermişsek onu yaptık”

09 Ocak 2020 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasında, yolun tamamının yeniden asfaltlanacağını, hiç kimse destek olmasa bile 2020 yılında asfalt dökme mevsiminde, bu yolu tamamen yeniden asfaltlanacağını özellikle söylediğini vurgulayarak “Ne söz vermişsek onu yaptık ve 29 Temmuz 2020 Tarihinde asfaltımızı yeniden döktük. Artvin’imize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Akmercan şirketinin sahibi Gazi Akmercan ve şirket Genel Müdürü Yunus Kesgin ile yapılan görüşmeler sonucunda 26 Aralık 2020 tarihinde belediyenin taleplerini ilettiğini söyleyen Elçin, belediyenin talep ettiği şartları yerine getirebileceklerini vurgulayarak 22.07.2020 tarihli şirket ile belediye arasında ek protokol imzalandığını kaydetti.

İmzalanan ek protokolle ilgili olarak Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki talebimiz haricinde, önceden imzalanan protokole aykırı ve fazladan hiç bir şart konmamıştır diyen Elçin sözlerini şöyle sürdürdü: “Köprü ile Şimşek Mermer arasındaki Fevzi Çakmak Caddesindeki yol, 780 metre uzunluğunda, yol genişliği ortalama 12 metre, asfalt kalınlığı ortalama 8 cm’dir. Toplam: 9.360 m2 yol, 1.600 ton asfalt kullanılarak tamamen yeniden asfaltlandı. Yolun asfaltlama maliyeti, iş makineleri, asfalt ve 57 kamyon asfaltın nakliye bedeli, 2020 yılı ocak ayında yapılan yol kazısından kaynaklı tranşelerin, betonla belediyemizce kaplanma bedeli olan 75.000.00 TL. dahil olmak üzere, 780 metre yolun asfaltlama işinin maliyeti KDV dahil 6 yüz 5 Bin TL’dir. Bu miktarın 370.000,00 TL’lik kısmı Akmercan şirketi tarafından, belediyemize defaten ve nakden ödenmiştir. Geçen yıl, Akmercan şirketi, bu miktar fazladır diye ödemek istememişti. Yaptığımız yeni ek protokolle bu parayı Artvinliler adına şirketten tahsil ettik. 57 Kamyon asfaltın 40 Kamyonluk nakliyesini, bir adet finişerin, 2 gün 20 saat çalışmasını, iki adet silindirin 2 gün toplam 40 saat çalışmasının bedeli, bayındırlık birim fiyatlarına göre KDV dahil 83 bin 5 yüz TL’ ye mal olmuştur. 83 bin 5 yüz TL tutarı olan bu maliyet, valimizin talimatları ile İl Özel İdaresince karşılanmıştır. Valimiz Yılmaz Doruk’a ve İl Özel İdaresine bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geri kalan 151 bin 5 yüz TL. Belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır. Yani; yolun 605.000,00 TL. Maliyetinin 370.000,00 TL. Kısmı Akmercan, 83.500,00 TL. kısmı İl Özel İdaresi, 151.500,00 TL. kısmı Belediyemiz tarafından karşılanmıştır.”

Madem asfalt dökülecekti, madem Doğalgaz işleri başlayacaktı, Artvin neden 1 yıl kaybetti diyerek yazılı ve sosyal medyada belediyenin çalışmalarına olumsuz eleştiride bulunanlara seslenen Elçin sözlerine şöyle sürdürdü: “Buradan bir kez daha haykırıyorum, 2020 yılı için Doğalgaz Şirketinin programı Şimşek Mermer den eski Gökorman virajına kadardı bu sene bu imalat şirket tarafından gerçekleştirilecektir.

Ayrıca programlarında hiç olmamasına rağmen ve bu sene abone yapmalarına imkân bulunmayan, ama Belediye Başkanı olarak benim Şirket sahibi Gazi Akmercan’dan ricam üzerine, Akmercan Doğalgaz şirketince eklenen, eski Halkevi yeni Şehit Dursun Acar ve Yurttaş Saraç Caddelerindeki tüm doğalgaz işleri, 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacaktır. Yani bu süre içerisinde 2020 yılı için Artvin’ imizin Doğalgaz imalatlarında programlanan imalatların gerisinde kalmamış, aksine ek caddelerin imalatları yapılarak 2020 yılında fazladan iş yapılmış olacaktır. Programlarında olmamasına rağmen ek olarak Şehit Dursun Acar ve Yurttaş Saraç Caddelerini programa aldığı için şirket sahibi Gazi Akmercan’ a Artvin halkı adına buradan ayrıca teşekkür ediyorum. 780 mt. Yolun, Trafik uyarı yol çizgilerinin 13 Ağustos 2020 tarihinde çizim işlerinin gerçekleşmesini sağlayan AKP İl Başkanı Sn. Fatih Tahtalı’ beye teşekkür ediyorum.”

“Biz taşın altına elimizi değil gövdemizi koymuşuz”

Bize Doğalgazı engelliyor diye, haksız, hukuksuz ve acımasızca iftira atan muhaliflere buradan seslendiğini vurgulayan Elçin, “Biz taşın altına elimizi değil gövdemizi koymuşuz, koymaya da devam edeceğiz. Belediye Hizmetlerini kimsenin engellemesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, Artvin Halkının Hakkını da kimseye teslim etmeyeceğiz. Hiç kimse içinden ’de dışından ’da homurdanmasın, Belediyemizin eski yönetimince 2017 Nisan Belediye Meclis toplantısında; doğalgaz imalatlarında zemin tahrip ve üst kaplama bedellerinin, güya vatandaşa yansımasını önlemek için, Doğalgaz Şirketinin ödemesi gereken bedelin, Şirketten alınmaması ve Belediye bütçesinden karşılanması kararı alınmış. Şimdi soruyorum; Şirketten alınmayıp, Şirketin ödemesi gereken bedeli, Belediye ödeyince, vatandaştan çıkmamış mı olacaktı? Belediyeye para havadan mı geliyor? Belediye gelirlerini vatandaştan sağlamıyor mu ya da o dönemki yöneticiler bu bedelleri ceplerinden mi ödeyeceklerdi? Bunu hemşerilerimin bilgilerine sunuyor, vicdanlarına bırakıyorum. Biz göreve geldikten sonra, bu giderlerin Belediye bütçesinden değil, şirket tarafından ödenmesi gerektiğini ısrarla söyledik ve netice olarak, verilen zararların şirketçe karşılanmasını temin ettik temin etmeye de devam edeceğiz. Akmercan Doğalgaz şirketi ile şuanda hiçbir problemimiz yoktur, ancak yine yaptığı kazı ve tahrip bedellerini protokol gereği ödemez yada ödemek istemezse, Artvin’in menfaatleri için dün yaptığımızı, o günde yaparız. Ancak bundan sonra böyle bir durum olacağına da ihtimal vermiyorum.

Akmercan şirketiyle öncesinde yaşanan uyuşmazlığın sadece şirketlere karşı bir tavır ve duruş olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen Elçin, aralarındaki uyuşmazlığın sadece iletişim eksikliğinden kaynaklandığını kaydetti.

“Doğalgaz çalışmaları siyasi mecralara çekilmemeli”

Doğalgaz çalışmalarını hiç kimsenin siyasi mecralara çekmemesi hususunda uyaran Elçin,” Artvin’e geç de olsa doğalgaz gelmesi için sebep olan herkese ve her kuruma Artvinli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olarak Artvin’e yapılan bir hizmeti, benim partim değil de, başka parti yaptı diye hiç karşı çıkmadım. Hiç de gocunmadan her zaman teşekkür ettim.

Bundan sonrada aynı tavrımı devam ettireceğimden kimse şüphe etmesin. Ancak Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler karşısında da muhatapların aynı şekilde davranış göstermesini istemenin de en doğal hakkım olduğunun bilinmesini de özellikle belirtmek isterim. Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir mazeret üretmeden, çözüm üretiyor, taş üstüne taş koyarak, dertlere derman olarak hizmetlerimize devam ederek, Derman Belediyeciliği yapıyoruz. ”şeklinde konuştu.

“Emanet ya da kiralık değil Artvin’indir.”

Bu gün belediyemizin öz kaynakları ile DMO’dan satın aldığımız, iki adet MST marka Beko Loder Kazıyıcı Yükleyicimizi teslim aldıklarını dile getiren Elçin, “Kapalı Otopark önünde halkımızın beğenisine sunulmuştur. Emanet ya da kiralık değildir. Yani Artvinlinin yani bizimdir. Hemşerilerimize Hayırlı uğurlu olsun.” dileklerinde bulundu.

“Belediyecilik mazeret değil, çözüm üretmektir”

Bu gün bir başka sevincimiz daha var, Artvin İçin önemli bir gün, yapımı 500 günde tamamlanacak olan, Artvin in İçme suyu şebekesi ve Kanalizasyon şebekelerinin yeniden yapılması ihalesinin İller Bankası tarafından Ankara’da yapılacağını vurgulayan Elçin, “Belediyelerde, hiç kimsenin cesaret edemediği, içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu hatları, doğalgaz altyapı çalışmalarının hepsine başladık ve seçim süremizde de tamamlayıp, Artvin’imizin, önümüzdeki 50 yılının Altyapı sorunlarını bu günden çözmüş olacağız. Belediyecilik Sosyal Demokratların işidir, Belediyecilik sevda işidir, Belediyecilik mazeret değil, çözüm üretmektir. Belediyede çalışan emekçi mesai arkadaşlarımla, Belediye Meclisimle birlikte fedakârca çalışıyor, üretiyor, paylaşıyor ve hemşerilerimize layık olmaya ve hemşerilerimizi mahcup etmemeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle Belediye çalışanları emekçi mesai arkadaşlarıma, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kimse Artvin’i sahipsiz sanmasın, Artvin bizim Belediyeciliğimizde asla sahipsiz ve yalnız kalmayacaktır.

Biz gelirken sahipsizlerin sahibi olacağız dedik, şimdide sahipsizlerin sahibi oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. O zamanda söylemiştim şimdide söylüyorum Ben Belediye Başkanı olduğum müddetçe, Bedeli ne olursa olsun Artvin’i ve Artvinliyi asla ezdirmeyeceğim, asla sahipsiz bırakmayacağım” şeklinde konuştu.

Başkan Elçin basın açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve basın açıklaması olaysız bir şekilde sona erdi.