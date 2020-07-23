Adalar’daki elektrikli araçların hizmete gireceği tarih ve ücreti belli oldu

Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada İBB tarafından geçici olarak getirilen elektrikli araçların önümüzdeki hafta hizmete başlayacağı duyuruldu.

Bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında araçların ücret tarifesinin belirlendiği aktarılarak ücretin Adakart sahibi Adalılar için 3,5 TL, ziyaretçiler için 12 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Açıklamada “UKOME toplantısında, ‘Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi' teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca 4 kişilik olan Adataksi’nin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı” denildi.

Açıklamada yeni ulaşım sistemin başlayabilmesi için zorunlu olarak yollara döşenen bariyerlerin Adalar'ın doğal yapısına uygun bir sisteme dönüşmesi için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adalar'da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı, İBB Meclisi'nin ocak ayı meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona erdi.

Ancak faytonların yerine geçici olarak alınan elektrikli araçlar, Adalar Kaymakamlığı'nın izin vermemesi nedeniyle çalışmaya başlayamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunu çözmek için 20 Temmuz'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

İMAMOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİ GÖSTERMESİ BENİ MUTLU ETMİŞTİR

İmamoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya telefonla katıldığını belirterek şunları söyledi;

*Sayın İçişleri Bakanımızla iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Çözüm arayışı psikolojisi ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir.

*Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir.

*Yeni araçların geçici hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Ada'ya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık.