Günaydın Et adına yeni araçları Günaydın Et ve Restoranları Kurucu Ortağı Cüneyt Asan ve Günaydın Üretim ve Lojistik A.Ş.’nin Lojistik ve Depo Müdürü Murat Yalçın teslim aldı.

Kalite ve Performans Tercihi

Teslimat töreninde Günaydın Et yetkilileri, Doğuş Grubu'na ait D-ream bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, grup içindeki sinerji ile Scania araçlarının premium kalitesini deneyimleme kararı aldıklarını belirttiler.

Günaydın Et olarak gıda sektöründe verdikleri hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımalarında Scania kalitesinden yararlanmak istediklerini de sözlerine eklediler.

Teslim edilen R560 B6x2LB rijit kamyonlar, dayanıklılık ve verimlilikleri nedeniyle tercih edilirken, operasyonel performansta sürdürülebilirlik için ideal bir model olarak öne çıkıyor.