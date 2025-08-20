Bu dönemde brüt kar marjı yüzde 15, FAVÖK marjı yüzde 15,6, net kar marjı ise yüzde 14,3 olan şirketin toplam varlıkları ise 54,8 milyar TL’ye ulaştı. Ulaştırma projelerinin yılın ilk yarısında şirketin lokomotif faaliyet alanı olmaya devam ettiğini söyleyen Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, “Son 25 yılda odaklandığımız ulaşım projelerindeki başarımızı, bu dönemde yurt içinde ve dışında kazandığımız ihale ve imzaladığımız iş anlaşmalarıyla bir kez daha ispat ettik” dedi.

Küresel çapta multidisipliner (Çok alanlı) altyapı ve üstyapı taahhüt projeleri gerçekleştiren ve uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Engineering News Record’un (ENR) 2024 listesine göre, küresel çapta ‘toplu ulaşım ve raylı sistemler’ alanında 13’üncü büyük firma* olan Gülermak, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Gülermak, bu yılın ilk 6 ayında 15 milyar 993 milyon TL hasılat elde etti. Şirket, yüzde 64’ü metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projelerinden, yüzde 9,7’si demiryolu projelerinden, yüzde 24,5’i otoyol projelerinden olmak üzere gelirlerinin yüzde 98,2’sini ulaştırma projelerinden elde etti.

Bu dönemde Gülermak’ın brüt kârı 2 milyar 394 milyon TL olurken net dönem kârı ise 2 milyar 282 milyon TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında şirketin brüt kâr marjı yüzde 15, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjı yüzde 15,6, net kâr marjı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Gülermak’ın toplam varlıkları ise 54 milyar 820 milyon TL’ye ulaştı.

“Lokomotif faaliyet alanımız yine ulaştırma projeleri”

Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, şirketin 2025’in ilk yarısını başarılı finansal sonuçlarla tamamladığını belirterek “Gülermak olarak gelirlerimizin yüzde 73’ünü yurt dışı projelerden elde ediyoruz. Son 25 yılda odaklandığımız ulaşım projeleri, bu yılın ilk yarısında da şirketimizin lokomotif faaliyet alanı olmaya devam etti. Bu dönemde gelirlerimizin yüzde 98,2’sini ulaştırma projelerinden sağladık” dedi.

Yurt dışında iki ihale kazandık

Gülermak’ın ulaştırma sektöründeki başarısını, 2025 yılının ilk yarısında yurt içinde ve dışında kazandığı ihale ve imzaladığı iş anlaşmalarıyla bir kez daha ispat ettiğini belirten Tuncel, şunları söyledi:

“30 Nisan’da gerçekleştirilen Polonya Varşova Metrosu 1. Hattı’nın telsiz sistemlerinin modernizasyonu ihalesine 29 milyon 875 bin PLN ile en yüksek teklifi veren firma olduk ve ilgili idareden sözleşme için davet bekliyoruz. Ayrıca Sırbistan’daki Belgrad-Nis, Stalac-Djunis kesimi demiryolunun yeniden inşası ve modernizasyonu ile ikinci demiryolu hattının yapımı için açılan ihaleyi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. - YSE Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortak girişimi olarak 348 milyon 905 bin 39 Euro bedelle kazandık. Kasım 2024’te 14 milyar 84 milyon 200 bin TL ile en yüksek teklifi verdiğimiz Ankara Natoyolu-Dikimevi Hattı Metrosu ihalesi kapsamında, Mayıs 2025’te Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme imzaladık. 1 milyar 909 milyon 653 bin 720 PLN bedelle üstlendiğimiz Polonya S19 Otoyolunun Jawornik - Lutcza Arasındaki Bölümünün Tasarım ve Yapım İşleri Projesi’nin tasarım işlerine de bu dönemde başladık.”