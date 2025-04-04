Gübre Fiyatlarında Son Durum

2023 yılında tonu 2.400 TL civarında olan üre gübresi, 2025 yılında ise 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Benzer şekilde, DAP gübresinin tonu 14.000 TL'den satılmaya başlandı. ​

Fiyatlar Neden Artıyor?

Gübre fiyatlarındaki bu yükselişin birkaç temel sebebi bulunuyor:​

Döviz Kurlarındaki Dalgalanmalar: Gübre hammaddelerinin büyük bir kısmı ithal edildiğinden, döviz kurlarındaki artışlar doğrudan fiyatlara yansıyor. ​

Üretim ve Lojistik Maliyetleri: Artan enerji fiyatları ve lojistik giderleri, gübre üretim maliyetlerini yükseltiyor.

Arz ve Talep Dengesizliği: Bahar aylarında gübreye olan talebin artması, ancak arzın sınırlı kalması fiyatları yukarı çekiyor. ​

Çiftçilerin Tepkileri ve Beklentileri

Çiftçiler, gübre fiyatlarındaki bu artışların tarımsal üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin gübre fiyatlarına yaptığı zamlar da çiftçiler arasında tepkiye neden oldu. Üreticiler, gübre fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve destekleyici politikaların hayata geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. ​

Gübre fiyatlarındaki artış, tarımsal üretimi ve çiftçilerin ekonomik durumunu doğrudan etkiliyor. Yetkililerin, gübre fiyatlarını dengelemek ve çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek adına adımlar atması bekleniyor.