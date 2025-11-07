Rockstar Games: “Oyunun hak ettiği kaliteyi sunmak istiyoruz”

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyunseverin sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için üzücü bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip Rockstar Games, yaptığı açıklamada, ek sürenin oyunun “beklenen kaliteye ve mükemmelliğe ulaşması için” hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şirket yetkilileri, “Oyunculara unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Bu nedenle geliştirme sürecine birkaç ay daha ihtiyaç duyduk” ifadelerini kullandı.

Yeni tarih: 19 Kasım 2026

GTA 6, ilk olarak 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak bu yeni açıklama ile çıkış tarihi yaklaşık 6 ay ileriye, 19 Kasım 2026’ya ertelendi. Bu da oyunseverlerin, merakla bekledikleri yapım için bir yıldan fazla daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Fragman ve ön sipariş beklentisi boşa çıktı

Son haftalarda PlayStation Store sayfasında yapılan değişiklikler, yeni bir fragman ve ön sipariş döneminin yakın olduğuna dair güçlü söylentilere yol açmıştı. Ancak Rockstar Games’in yaptığı bu son açıklama, oyuncuların umutlarını bir kez daha erteledi.

Tarih tekerrür mü ediyor?

Rockstar’ın geçmişte GTA V ve Red Dead Redemption 2 için de benzer erteleme kararları aldığı biliniyor. Her iki oyun da çıkışlarının ardından eleştirmenlerden tam not almış ve satış rekorları kırmıştı. Bu nedenle birçok oyuncu, GTA 6’nın da ertelenmiş olmasına rağmen “beklemeye değeceği” görüşünde birleşiyor.