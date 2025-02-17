Altın Yatırım Aracı Olarak Tercih Ediliyor

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, Trabzon hasır bileziğine olan talebin azaldığını belirterek, altının yatırım aracı olarak tercih edildiğini söyledi. Tonyalı, "Altının fiyatı yükselirken, vatandaş yatırım yapmak için gram altına yöneliyor. Trabzon hasırının fiyatı şu anda 400 bin ila 650 bin TL arasında değişiyor, bu da talebin azalmasına neden oluyor" dedi.

Altın Fiyatları Yükseldikçe Talep Değişiyor

Kuyumcu Levent Çelikoğlu ise, "Trabzon hasırı fiyatının artmasıyla talep eskiye göre azaldı. Vatandaş daha çok gram altına yatırım yapmayı tercih ediyor" şeklinde konuştu. Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, altın fiyatlarının son bir yılda önemli bir artış gösterdiğini belirterek, altının güvenli bir liman olduğunu ve yatırım amacıyla tercih edildiğini söyledi.

Yatırım İçin Trabzon Hasır Yerine Gram Altın Tercih Ediliyor

Son dönemde yaşanan fiyat artışları, Trabzon hasır bileziklerinin düğünlerin vazgeçilmezi olmaktan seyirlik bir öğeye dönüşmesine yol açtı. Trabzon hasırının fiyatı son bir yılda üç katına çıkarak 400 bin TL ile 650 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Bu durum, özellikle yatırım amacıyla altın alan vatandaşların hasır bileziklere olan ilgisini azalttı.