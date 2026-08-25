SON ŞAMPİYON

2023’teki son turnuvayı kazanarak “Son şampiyon” ünvanını elde eden Millilerimiz; Çekya, Azerbaycan ve İsveç ile 2026’ya ortak ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da yapılan A Grubu maçlarında Letonya’yı 3-0, Slovenya’yı 3-1 ve Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden ay-yıldızlılar, üst tura çıkmayı garantiledi.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı
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RAKİP ALMANYA

İtalyan Antrenör Daniele Santarelli yönetiminde Filenin Sultanları, yarın gruptaki 4’üncü maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Galibiyet serisine devam etmek isteyen ay-yıldızlılar, 4’te 4 yapmak istiyor.

MAÇ D-SMART’TA İZLENİR

Türkiye-Almanya maçı yarın 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Heyecan dozu yüksek mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler maçı D-Smart GO’dan ücretsiz bir şekilde, dilediği cihazdan izleyebilecek.