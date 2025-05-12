Hareket, Çin’in önde gelen vinç üreticilerinden SANY ile imzaladığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında, 88 adet yüksek teknolojiye sahip vinç alımı gerçekleştirdi. Bu büyük ölçekli yatırım sayesinde ekipman kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefleyen Hareket, anlaşma kapsamında 4.000 tonluk kaldırma kapasitesiyle dünyanın en büyük paletli vinçlerinden birini de filoya dahil edecek.

Hareket, yüksek taşıma kapasitesine sahip ve esnek manevra kabiliyetiyle proje ve ağır yük taşımacılığında öne çıkan, 9.600 ton kapasiteli toplam 200 akslık ‘Kendinden Tahrikli Modüler Treyler’ (SPMT) alımı için de 13,5 milyon Euro’luk (15,3 milyon dolar) anlaşmaya vardı. 2025 yılı içerisinde filoya katılacak olan SPMT’ler, enerji, petrol, gaz, petrokimya ve gemi inşa projelerinde kullanılacak.

Off-Shore Projelerinde Hizmet Vermek Üzere Stratejik Yatırım

Off-shore sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda Hareket, 10 milyon Euro (11,3 milyon dolar) yatırımla 2 adet, 10.000 ton taşıma kapasiteli özel Barge siparişi verdi. Çin’de üretilen ve Eylül ayında teslim edilmesi beklenen yeni barge’lar, Ortadoğu, Asya-Pasifik ve Akdeniz’de petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji projelerinde aktif olarak kullanılacak.

Güçlü Ekipman Parkuru ile Ortadoğu’da Büyüme

Kara taşımacılığı tarafında da filosunu güçlendirmeye devam eden Hareket, 3,3 milyon Euro yatırımla (3,7 milyon dolar) vagon taşımacılığı ve rüzgar santrali projelerinde kullanmak üzere 8 adet, 8 akslı Faymonville marka yarı römork satın aldı. Ayrıca 1,5 milyon Euro (1,7 milyon dolar) bedelle 300 ton kapasiteli Grove GMK6300L mobil vinç filoya katılırken, Temmuz 2025’te teslim alınmak üzere 13 adet 6x4 akslı Volvo çekici siparişi verildi. Bu yatırımların, Dubai, Abu Dabi ve Katar’daki projelerde aktif olarak kullanılması planlanıyor.

2025 yılında gerçekleştirdikleri yatırımları değerlendiren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, “Hareket olarak istikrarlı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 132 milyon dolarlık yatırımla kapasitemizi yüzde 50 oranında artırıyoruz. Bu atılım ile global arenada ağır proje ve yük taşımacılığı alanında güçlenmeye devam ediyoruz. Deniz üstü projelerle Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Asya-Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyada daha etkili olacağız. Bu alanda sunacağımız hizmetler, çevresel etkileri en aza indirme yaklaşımımızla birlikte, sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek inşa etme vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Hedefimiz, bir yandan Türkiye’deki liderliğimizi perçinlerken, terzi usulü proje yönetimimiz ve üstün mühendislik kabiliyetimizle dünyada da proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında ilk üç marka arasında yer almak” dedi.