Şirketin borcu 508 milyon TL. Şirketin mali krize girmesinin en temel nedeni ise Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması gösterildi. Anlaşma gereği kulübe yapılacak 42 milyon liralık ödeme için “şirket kımıldayamaz hale geldi” denildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 aylık geçici mühlet verdi; konkordato komiseri ataması yaptı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Gökhan Akyürek’in yönetim kurulu başkanı olduğu şirket 4 Ocak günü konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin olası hacizlere karşı korunması talep edildi.

Borç 508 milyon TL seviyesinde

Başvuruya göre şirketin toplam borcu 508 milyon TL seviyesinde. Dava dilekçesine göre, şirketin yaşadığı mali sıkıntının temelinde, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin yanı sıra birkaç ay önce yapılan bir sponsorluk anlaşması, mali dengenin bozulmasına neden oldu.

"Şirket kımıldayamaz hale geldi"

GKN Kargo, geçen Temmuz’da 2023-24 futbol sezonunda Galatasaray’ın sponsoru oldu. Şirket, anlaşma nedeni ile kulübe 42 milyon TL ödeyecek. Dava dilekçesinde, söz konusu anlaşmanın, şirketin mali yapısını bozduğu belirtilerek, “şirketimiz kımıldayamaz hale geldi’ denildi.

3 aylık geçici mühlet verildi

Yapılan başvuru üzerine mahkeme 5 milyon TL sermayeli GKN Kargo’ya 3 aylık geçici mühlet verdi.

Mahkeme, Prof. Dr. Serdar Kale, Mali Müşavir Canan Koçyiğit ve Prof. Dr. Oktay Taş’ı da geçici konkordato komiseri heyeti olarak atadı. Bu arada, şirketin varlıklarının toplam değeri ise 281 milyon 194 bin TL seviyesinde.