TÜGİS (Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaan Sidar, gıda sektörünün 2025 yılı performansını değerlendirdi. Küresel jeopolitik riskler, iklim krizi ve maliyet baskılarına rağmen Türk gıda sanayisinin 160 milyar dolarlık hacmini koruduğunu belirten Sidar, tarım, gıda ve içecek ihracatının 29 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Sidar, 2025 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 4,5 artışla 273,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlatarak, gıda sektörünün bu artışta stratejik rol üstlendiğini vurguladı. “Geniş ürün yelpazemiz ve stratejik konumumuz sayesinde küresel pazarlardaki gücümüzü muhafaza ettik. Yerelden globale markalaşma adımları sektörümüzün rekabetçiliğini artırdı” dedi.

Küresel gıda fiyatları yükseldi, et fiyatları dikkat çekti

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2025 Gıda Fiyat Endeksi verilerine de değinen Sidar, dünya genelinde gıda emtia fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 4,3 arttığını belirtti. Et fiyat endeksinin ise küresel ithalat talebi ve hayvan hastalıkları kaynaklı belirsizlikler nedeniyle ortalama yüzde 5,1 yükseldiğine dikkat çekti. Sidar, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki artışın dünya genelinde sürdüğünü ifade etti.

Kuraklık ve maliyet baskısı üretimi zorladı

İklim değişikliğinin tarımsal üretimde dalgalanmalara yol açtığını vurgulayan Sidar, kuraklık ve doğal afet risklerinin sektörü yakından etkilediğini söyledi. Yem hammaddeleri, gübre ve akaryakıt gibi temel girdilerde dışa bağımlılığın döviz dalgalanmalarıyla maliyetleri artırdığını belirten Sidar, “Tüm bu zorluklara rağmen çiftçilerimiz devlet destekleri ve kendi imkânlarıyla üretimi sürdürmeye gayret etti” dedi.

Yüksek faiz ve jeopolitik riskler yatırımları sınırladı

Küresel ölçekte yüksek faiz ortamı ve jeopolitik gerilimlerin yatırım maliyetlerini artırdığına işaret eden Sidar, bu durumun tarım ve gıda sanayisine yönelik yeni yatırımları sınırlamayı sürdürdüğünü kaydetti. Buna karşın tedarik zincirinde 2024’te başlayan toparlanmanın büyük ölçüde korunduğunu belirtti.

TÜGİS’in üye sayısı 121’e ulaştı

2025 yılında TÜGİS’in üye sayısının 121’e yükseldiğini açıklayan Sidar, sendikanın sektörel temsil gücünün önemli ölçüde arttığını ifade etti. Yıl içinde 14 toplu iş sözleşmesini hayata geçirdiklerini belirten Sidar, bu sözleşmelerle çalışma barışının ve sektörel istikrarın güçlendirildiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk vurgusu

Sidar, TÜGİS öncülüğünde Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 11. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde “Gıdanın Geleceği için Dönüşüm” temasının ele alındığını hatırlattı. Ayrıca “Küçük Eller İçin Büyük Gelecekler: Çocuk İşçiliğine Hayır” projesiyle gıda sektöründe çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Kamu ile yakın temas, bilimsel iletişim ön planda

2025 yılı boyunca Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer kamu kurumlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Sidar, gıda sanayisinin ihtiyaçlarını karar alıcılara doğrudan ilettiklerini söyledi. TÜGİS Bilim Kurulu aracılığıyla gıda güvenliği, hijyen ve ambalajlama konularında bilimsel içerikler üreterek kamuoyunu bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Sidar, “Bilimsel verilerle tüketiciyi aydınlatmaya, dezenformasyonla mücadele etmeye ve gıda sanayisinin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.