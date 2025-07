T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanı Sayın Nurmuhammet Orazgeldiyev’in teşrifleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuar, bu yıl 17 ülkeden katılımcı ve 120 ülkeden kayıtlı sektör profesyonelerine ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz’a kadar sürecek olan fuar, 700’den fazla stantta 17 ülkeden 1000’i aşkın katılımcı markaya ev sahipliği yapacak. Fuarın bu yılki onur ülkesi Türkmenistan oldu.

Türkiye’de organize edilen; işlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen en geniş kapsamlı fuar olan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 5 Temmuz’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde devam edecek ve bu yılki onur ülkesi Türkmenistan olan fuarın açılışı; T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkmenistan Tekstil Sanayii Bakanı Nurmuhammet Orazgeldiyev’in teşrifleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mergen Gordov ve So Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

“Gıda endüstrisinin en büyük paydaşlarını ‘Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları’ mottosuyla bir araya getiriyoruz”

Açılış konuşmasında F İstanbul’un gıda endüstrisindeki önemine değinen So Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu, “Gıda endüstrisinin her yıl gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık ihracat başarısı sayesinde Türkiye’nin ekonomisine, üretimine ve istihdamına sağladığı katkı, fuarların yarattığı katma değer sayesinde her geçen gün daha da ivme kazanıyor. Bunda hiç kuşku yok ki sahip olduğumuz yüksek ürün çeşitliliği, iklim ve coğrafi avantaj, dört mevsimin yaşanması ve buna bağlı olarak verimlilik geliyor. Aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi büyük pazarlara olan lojistik yakınlık da ihracatta elimizi güçlendiriyor. Fuarımızda Çin, Mısır, El Salvador, Almanya, Hindistan, İran, Irak, Ürdün, Malezya, Polonya, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Vietnam ve ülkemizden katılımcı firmalar yer alıyor. Pavilyon ile katılım sağlayan ülkeler ise Çin, El Salvador, Hindistan, Slovakya, Türkmenistan ve Özbekistan olurken, Türkmenistan’ı aynı zamanda fuarımızın onur ülkesi olarak ağırlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ve Türkmenistan arasında ticaret hacmi yılın ilk altı ayında yüzde 26,3 arttı

Açılış konuşmasında Türkiye ve Türkmenistan’ın, tarihi ve kültürel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirten T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Türkmenistan ile 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizin sergilediği dengeli görünüm bizleri memnun ediyor. Bu yılın ilk altı ayında da ticaret hacmimizde yaklaşık yüzde 26,3 artış sağlandığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılması asıl hedefimizdir.” dedi. Ülkemizin Türkmenistan’daki yatırımlarının 200 milyon doları aştığına dikkat çeken Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, bugüne kadar Türk müteahhitleri Türkmenistan’da 1.099 proje üstlenmiştir. Altyapıdan enerji santrallerine, konutlardan akıllı şehirlere kadar geniş bir alana yayılan müteahhitlik projelerinin değeri 54 milyar doları geçmiştir. Bu rakam, Türk müteahhitlerin dünya genelinde üstlendikleri projelerin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır.”

Türkiye’nin yıllık tarım ve gıda ihracatı 32,6 milyar dolara ulaştı

Türkmenistan’da gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda olduğu gibi ülkemizde de bir Türkmenistan Ticaret Fuarı düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Ömer Bolat, “İnanıyorum ki ‘Türkmenistan Ticaret Fuarı’ hem Türkmen ürünlerinin ülkemizde tanıtılması hem de Türkmen iş çevrelerinin ülkemizdeki yatırım fırsatlarını yerinde görmesi açısından büyük fayda sağlayacak.” dedi. Gıda sektörü ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bolat, “Ülke olarak, hamdolsun ki, Anadolu’nun bereketli topraklarında kök salmış eşsiz bir tarım medeniyetine sahibiz. 2002 yılında 3,7 milyar dolar seviyesinde olan tarım ve gıda ihracatımızın, bugün 32,6 milyar dolara ulaşması yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir iradenin, planlamanın ve çalışmanın sonucudur. Tarım ürünlerinde verdiğimiz 10,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası, bu alandaki rekabetçiliğimizin ve stratejik potansiyelimizin somut göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Bolat, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “2024 yılında tarım ürünleri sektörüne yönelik olarak 11 adet sektörel ticaret heyeti, 1 adet sektörel alım heyeti, 198 adet bireysel, 66 adet milli ve 7 adet yurt içi tarım ve gıda fuarları ile 5 adet aktif (kapsama alınan) UR-GE Projesi Destekleri hayata geçirildi. Gıda sanayinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen F İstanbul’un bu anlamda, alıcılar ile yerli üreticimizi buluşturarak ihracatımıza ve ekonomimize önemli bir katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum.”

Türkmenistan ile olan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracak bir potansiyel mevcut

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Biz, fuarları ‘ticaret insanlarının bayram yeri’ olarak görüyoruz. Bu platformlarda bir yandan mevcut iş birlikleri geliştiriliyor. Diğer yandan yeni iş birliklerinin temelleri atılıyor. Bu yıl, Türkmenistan’ın partner ülkesi olması fuarımıza farklı ve çok daha güçlü bir değer ve anlam katıyor” dedi. F İstanbul’da Türkmenistan’dan 50’yi aşkın katılımcı firmanın yer aldığını belirten Gültepe, tekstilden gıdaya, üretim teknolojilerinden ambalaja geniş yelpazedeki bu güçlü katılımın iki ülke arasındaki ticari potansiyeli açıkça gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye ile Türkmenistan arasında dengeli bir ticaret bulunduğuna da dikkat çeken Mustafa Gültepe, “2024’te Türkmenistan’a 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İthalatımız da yine yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde. İhracatımızda ilk beş sektör arasında; kimya 171 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Kimyayı, 142 milyon dolarla elektrik-elektronik, 107 milyon dolarla çelik, 101 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 71 milyon dolarla iklimlendirme sektörlerimiz izliyor. Geçen yıl 2 bin 865 firmamız Türkmenistan’a ihracat yaptı. Bu çok önemli bir sayı. Biz ülkelerimiz arasında halen 2,2 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracak bir potansiyelin olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Kardeş Türkmenistan’la enerji gibi stratejik alanlarda da karşılıklı iş birliğimizin giderek derinleştiğini ifade eden Gültepe, “Son dönemde atılan adımlar, ortak vizyonumuzu ve bölgesel dayanışmamızı daha da pekiştiriyor. Türkmenistan, Türk dünyasıyla ticari bütünleşme sürecinde büyük önem arz ediyor. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki iş birliğimizin derinleşmesinin ticaretimize de pozitif yansımaları olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“F İstanbul, iki kardeş halk arasında mevcut olan dostluk ve iş birliğini daha da pekiştirecek”

Konuşmasına “Türkmenistan’ın ihracat ürünlerine ilişkin fuarın İstanbul’da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyuyorum” diyerek başlayan Türkmenistan Tekstil Sanayii Bakanı Nurmuhammet Orazgeldiyev, şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki, bugün açılışı gerçekleştirilen F İstanbul, iki kardeş halk arasında mevcut olan dostluk ve iş birliğini daha da pekiştirecek, devletlerarası ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Bu vesileyle fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum.”

“F İstanbul, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın bir nişanesidir”

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mergen Gordov ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkmenistan, ekonomik kapasitesini istikrarlı bir şekilde artırırken modernleşmeye yönelik stratejik kalkınma hedeflerini de kararlılıkla hayata geçiriyor. Ekonominin çeşitli sektörlerinde uygulanan geniş çağlı reformlar, ülkemizin yatırım ortamının cazibesini artırırken dış ekonomik ilişkilerin gelişmesi için de elverişli bir ortam hazırlıyor. Bu kapsamda, dinamik Türk pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefleyen yabancı yatırımcılar ile Türkmen iş dünyasının temsilcileri arasında, yeni iş birliği fırsatlarına yönelik ilgiyi artırıyor. F İstanbul, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın bir nişanesidir. Bu kapsamda fuara Türkmenistan’dan 19 kamu kurumu ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne mensup 30’dan fazla özel sektör kuruluşu iştirak ediyor. Fuar katılımcıları, bu vesileyle Türkmenistan’da üretilen gıda, tekstil, kimya, tarım ve sanayi ürünlerini yakında tanıma fırsatı bulacaklar.”

F İstanbul, söyleşi ve workshop’lar ile dopdolu bir programa sahip

Gıda endüstrisinin zengin çeşitliliğinin 5 Temmuz’a kadar altı farklı bölümde sunacak olan F İstanbul’da fuar deneyimini zenginleştirecek etkinlikler de ilk gün itibarıyla başladı. Fuarın ilk gününde gerçekleştirilen oturumlar arasında “Restoran Teknolojileri”, “Şeflerle Sürdürülebilir Mutfak”, “Anadolu Mutfağı Reçeteleri”, “Gıda Üretiminde Yeni Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik” ve “Teknolojinin Gıda Sektöründeki Rolü & İhracat Yolculuğu” yer aldı. İlk gün fuar alanında interaktif workshop’lar gerçekleştiren şefler ise Yıldız Öz Samaha, Kayhan Tarhan, Bülent Tokatlı ve Bülent Dilbağı oldu.

Fuarın ikinci günkü oturumları “Dijital Yolculuk, İçerikle Tat Bırakmak, Hikaye Anlatıcılığı ve Influencer İş Birlikleri”, “Markaların Cost Control Geleceği & Finansı ve Kahve Sohbetleri”, “Mutfağın Ritmi: Ustalıkla Modernin Buluştuğu Lezzetler”, “Gıdanın Geleceği: Bilim, Sağlık ve Doğallık Üçgeninde Yeni Denge”, “Gıda Güvenliği ve Teknolojide Yenilikler: Sağlıklı Nesiller İçin Kritik Adımlar” ve “Gastronomi ile Yolculuk: Türkiye’nin Tabağında Dünya Var” olacak. İkinci günün workshoplarını ise şef Kemal Özcan, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Hazer Amani, Esra Tokelli, Hamza Kalkan, Eray Aksungur ve Muhittin Kaplan gerçekleştirecek.