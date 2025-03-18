Yapılan açıklamada, halka açık şirketlerin finansal tabloları üzerinden yapılan yorumların yanlış anlaşıldığı vurgulanarak, “Haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir” denildi.

Muhasebe Standartları Farklı Bir Durumu Gösteriyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, bahsi geçen haberlerin dayanağı olan finansal tablolarda yer alan “ertelenmiş vergi” hesaplarının, şirketlerin gelecekte ödeyeceği vergilerle ilgili muhasebe kayıtlarından ibaret olduğunu belirtti. Açıklamada, bu hesapların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde oluşturulduğu ve gerçekte herhangi bir vergi ertelemesini ifade etmediği vurgulandı.

Vergi Uyumunu Bozacak Haberler Yanıltıcıdır

Kurumlar vergisi mükellefi olan tüm şirketlerin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre kayıt tutmak zorunda olduğunun altını çizen Bakanlık, bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları'na göre finansal raporlama yaptığını hatırlattı. Açıklamada, muhasebe bilgisine sahip olunmadan yapılan yorumların, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.