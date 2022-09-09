TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu’dan 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunun 100. yılına dair kutlama mesajı

TVHB (Türk Veteriner Hekimleri Birliği) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Eroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girmesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması’na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Milli Mücadele’nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.

Misakı Milli sınırlarının en batı ucundan, düşman çizmesinin bu topraklardan tamamen ve ilelebet atıldığı günün adıdır 9 Eylül. İzmir’in işgali bir milli mücadeleyi başlatırken, İzmir’in kurtuluşu o milli mücadelenin başarı ile sonlandırıldığının da ilanı olmuştur. Bu sebeple 9 Eylül sadece İzmir’in değil tüm Türkiye’nin kurtuluş günüdür.

‘Kan süzülür kefenler; döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; peygamberler, erenler!’ dizeleriyle; Güzel İzmir’imizin 100. Kurtuluş yılı kutlu olsun.

Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i ve cennet vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, makamları âli olsun.“