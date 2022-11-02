Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden veterinerlere saldırıya tepki

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Afyonkarahisar’da bir klinikte veterinerlerin sözlü ve fiili şiddete uğramasına tepki göstererek, “Saldırılar utanç tablosu" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Afyonkarahisar’da veterinerlere yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Veteriner hekim meslektaşlarımız Hatice ve Fevzi Varış ile Veteriner Sağlık Teknikeri Murat Yazgı, 1 Ekim de Afyonkarahisar’da kliniklerinde sözlü ve fiili şiddete uğrayarak darp edildiler. Dün, önceki, daha önceki gün her gün bir utanç tablosu. Veteriner hekimler soruyor, bu saldırılar nereye kadar? 25 Nisan’da Yozgat Sorgun’da Veteriner Hekim Volkan Lale görevi başında katledildi. Yürekler dayanmaz. Soruyoruz. Yeni Volkanları mı bekliyoruz? Veteriner hekimler ne zaman Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınacak? Türkiye’deki 40 bin veteriner hekim bunu soruyor ve bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor. Saldırıyı lanetliyor, değerli meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, suçluların en kısa zamanda hak ettikleri cezayı almalarını ümit ediyoruz" dedi.