İstanbul için kar uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanaklarının etkili olmasının beklendiği, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son paylaştığı verilere göre İstanbul’da, bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00’dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın denildi" denildi.