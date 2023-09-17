Turgutlu'da damat evinde buluştuktan sonra gelin evine motosiklet grubu konvoyu ile giden damat İlhan Arasan, ilk günden bu yana bunu düşündüklerini, çok farklı ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi. İlhan Arasan açıklamasında, "Yıllardır motosiklete gönül vermiş bir çift olarak gelin arabamızın motosikletimiz olmasının daha uygun olacağını düşünmüştük. Çevremizdeki motosiklet tutkunu arkadaşlarımız ile birlikte bir konvoy konsepti yapalım dedik. Çok uğraştık ama çok eğlendiğimiz ve bizleri çok mutlu eden bir organizasyon oldu. Buradan motosiklet tutkunu arkadaşlara da bir mesaj olsun, biz evlenirken bile motora bindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gelin Petek Arasan'ın evinden çıkış anında duygusal anlar yaşanırken, damadın motosiklete bindirdiği gelin ile birlikte motosikletli düğün konvoyu nikah salonunun yolunu tuttu. İlçede motosikletleri ile tur atarak büyük ilgi çeken Petek ve İlhan çifti nikah salonunda davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, çiftin nikahlarının kıyılmasının ardından son buldu.