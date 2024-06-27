Doğan, yaptığı açıklamada, “Bölgelerimizdeki tarım arazilerimiz, Yedigöze Barajı, Çatalan Barajı ve Seyhan Barajlarımızla sulanmakta. Ancak maalesef Çatalan Barajı’nın kotu 125 metre. Adana ilimiz ve ilçelerimizin bir kısmına 115 metreden içme suyu sağlanmakta. Çatalan Barajı'nın şu anda geldiği kot yüksekliği 118 metre ve 3 metre daha inerse içme suyu sağlanamayacağı için tarımsal sulama sekteye uğrayacak” dedi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Barajlarımızda 2 milyar 100 milyon metreküp su var ancak biz bu suyun sadece üçte birini kullanabiliyoruz. 1 milyar 400 milyon metreküp suyu 115 metrenin altındaki rakımda olduğu için kullanamıyoruz. Kuzeyden dağlardan barajlarımıza gelen su 10 milyon metreküp, saniyede 230 metreküp su kullanılmakta yani günlük kullanılan su 20 milyon metreküp. Tarımda sulama sıkıntısı olmaması için aradaki bu yüzde 50 farkın kapanması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi Adana’ya verilen içme suyunun 115 metre kotun altına çekme çalışmalarına acilen başlamalıdır."

Doğan, “Ürünlerin yıl sonuna kadar sulanmasını sağlamak amacıyla Temmuz ayının ortalarından sonra mısır sulaması bittiğinde 5 gün bir bölgeye 5 gün diğer bölgeye olmak üzere, sulama sisteminde rotasyona gidilecek. Bizim bölgemizde pamuk, soya, mısır gibi ürünler vahşi sulama sistemiyle sulandığı için akşamdan verilen su toprağın üstünde erozyona sebep oluyor ve topraklarımızın verimi azalıyor. Buharlaşarak suyun kaybolduğu da değerlendirilirse gelecek nesillere verimli topraklar bırakmak için modern sulama sistemlerine geçilmesi desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.

Doğan, vahşi sulama yapılmaması gerektiğini belirterek, “Vahşi sulama yöntemlerinin yerine, daha verimli olan ve sürdürülebilir damla sulama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleri ve sulama tekniklerinin benimsenmesi, su kaynaklarının daha etkili kullanılmasını sağlarken, aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarını optimize eder. Bu yöntemler, su tasarrufu sağlayarak, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırır ve tarım arazilerinin verimliliğini korur” şeklinde konuştu