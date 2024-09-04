Reis Gıda, Türk mutfağının zengin lezzetlerini dünya sofralarına taşırken, yerel tarımın potansiyelini en üst düzeye çıkarma vizyonuyla hareket etmektedir. Yöresel ürünler, en verimli tarlalardan özenle seçilmekte ve geleneksel üretim yöntemleri modern teknoloji ile harmanlanarak üretilmektedir. Bu yaklaşım, Reis Gıda’nın her zaman en kaliteli, en lezzetli ve en sağlıklı ürünleri sunma misyonunun bir yansımasıdır.

Üretimde Titizlik ve Kalite

Reis Gıda, pirinç ve bakliyat ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki en verimli tarlalardan özenle seçip modern tesislerinde hijyenik koşullarda işlemektedir. Üretimdeki titizliği ve kaliteye verdiği önem, şirketin 43 yıllık tecrübesiyle şekillenen disiplinin bir ürünüdür. Bu disiplin, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı ürünler sunarak damak zevkine hitap eden eşsiz lezzetler sunma taahhüdümüzün bir parçasıdır.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon

Reis Gıda, sürdürülebilirliği sadece bir trend olarak görmeyip, geleceğe dair bir taahhüt olarak benimsemiştir. 2020 yılında başlatılan ve her geçen yıl genişleyen "Bakliyat Köyleri" projesi, yerel çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitilmesi ve desteklenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu proje, atalık tohumların korunması ve tarımsal çeşitliliğin artırılması hedefiyle sürdürülen tohum üretimi projeleriyle desteklenmektedir.

2024 yılında da sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Reis Gıda, çevre dostu ambalajlar, sıfır atık yönetimi ve su tasarrufu gibi pek çok alanda önemli adımlar atmıştır. Şirket, aynı zamanda dijital dönüşüme uyum sağlayarak Ar-Ge yatırımlarını artırmış ve yeni pazarlar için inovatif ürünler geliştirmiştir.

Küresel Pazar ve Gelecek Vizyonu

Reis Gıda, 2023 yılında yakaladığı ihracat başarısını, 2024 yılında da güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Türk tarım ürünlerini 26 ülkeye ulaştıran Reis Gıda, yalnızca Türkiye’nin değil, dünya mutfaklarının da vazgeçilmez bir parçası olmayı hedeflemektedir.

2024 yılının ilk 8 ayında Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında önemli başarılar elde eden Reis Gıda, küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirdi. Şirket, bu dönemdeki ihracat performansıyla, Türk gıda ürünlerinin uluslararası arenada ne kadar rekabetçi ve talep gören bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu başarıyı sürdürmek ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek için World Food gibi uluslararası fuarlarda aktif rol alıyor.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, "2024 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz başarılar, global pazarda ne kadar güçlü bir oyuncu olduğumuzu bir kez daha gösterdi. World Food gibi platformlarda yer alarak, yeni pazarları keşfetmeyi ve mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Global tüketici alışkanlıklarındaki değişimleri yakından takip ediyor ve bitkisel proteine olan yönelim gibi trendleri büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa'da bitkisel ürün tüketiminin artması, bizim için yeni kapılar açıyor. İhracat faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz." dedi.

World Food İstanbul, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye'de gıda ve içecek sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu fuar, yerel ve uluslararası firmalar için önemli bir buluşma noktası olup, katılımcı ve ziyaretçilere piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalarla bağlantılar kurma ve sektördeki yenilikleri takip etme fırsatı sunmaktadır.

Reis Gıda olarak, World Food İstanbul Fuarı'nda hem mevcut hem de potansiyel iş ortaklarımızla buluşmayı, ürünlerimizi tanıtmayı ve sektördeki yenilikleri yakından izlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir üretim trendlerine uygun olarak geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi de tanıtmak istiyoruz.

Reis Gıda olarak, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri konusundaki zengin çeşitliliği ve ciddi ihracat potansiyeliyle global pazarlarda rekabetçi bir konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen ürünler, özellikle dünya gıda sektöründe aranan kalitede olup, ülkemizi stratejik bir kaynak haline getirmektedir.

Gelecek vizyonumuz, vegan ve glutensiz beslenme ürünlerine olan talebin artması üzerine ürün portföyümüzü genişletmek ve dijital dönüşüme uyum sağlayarak e-ticaret ve e-ihracat platformlarında daha aktif yer almaktır. Reis Gıda olarak, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek küresel tarım ve gıda pazarında daha büyük paylar almayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, üretimden ihracata kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik ve inovasyon ilkelerine bağlı kalarak, geleceğe yönelik güçlü adımlar atıyoruz.