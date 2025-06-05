Enerji verimliliği odaklı üretim teknolojileri, atık yönetimi uygulamaları ve geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik projeleriyle GCA, yalnızca bugünün değil, geleceğin kaynaklarını da koruma hedefiyle çalışıyor.

Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve hızla artan nüfus, çevresel kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve ekosistemlerin zarar görmesi gibi sorunlar, dünyamızın geleceğini tehdit eden en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, hem bireysel düzeyde hem de kurumsal yapılar içinde çevreye duyarlı, uzun vadeli çözümler üretmek her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bu yıl da küresel ölçekte çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. 2015 yılından bu yana cam ambalaj alanında yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunan GCA ise, üretimden yönetime tüm süreçlerinde sürdürülebilirliği temel alarak sektörüne yön vermeye devam ediyor.

“Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin merkezine alıyoruz”

Sürdürülebilirliğin yalnızca bir çevre politikası değil, gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bir yansıması olduğunu belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimizin merkezine alıyor; çevreye olan etkilerimizi azaltmak amacıyla kapsamlı uygulamalar geliştiriyoruz. Enerji kullanımında verimliliği artırmak, atıkların sorumlu yönetimini sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gibi başlıklarda somut adımlar atıyoruz. Bunun yanı sıra, toplumsal farkındalığın artırılması adına çeşitli eğitim ve bilgilendirme programları düzenliyoruz. Tüm bu süreci GCA Sürdürülebilirlik Komitesi’nin belirlediği hedefler doğrultusunda yürütüyoruz. Üretimde çevresel etkileri azaltmaya yönelik periyodik denetimlerle emisyon verilerimizi izliyor, yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz. Endüstriyel atıklarımızı lisanslı geri dönüşüm tesislerine yönlendirirken, atık suyun tekrar kullanımına özen gösteriyoruz. 2021’de devreye aldığımız G2 cam ergitme fırını ile entegre rejeneratif sistem, enerji tüketimimizi düşürürken karbon emisyonumuzu da minimize ediyor. Ham maddelerin düzenli analizleri ve baca gazı ölçümleriyle süreçleri titizlikle takip ederek çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz” dedi.

“Geleceğin sorumluluğunu bugünden üstleniyoruz”

Sürdürülebilirliğe yönelik yürütülen projelerle sektörel fark yarattıklarını ifade eden Abdullah Gayret, “Ambalajların %100 geri dönüştürülmesini desteklediğimiz EKOMAT Projesi ile 2024 yılında, ÇEVKO tarafından düzenlenen ve 'Türkiye’de Yeşil Nokta' simgesini kullanan ulusal ve küresel sanayi kuruluşlarının katılımına açık olan Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ne layık görülmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bununla birlikte, Geri Dönüşüm Dedektifleri Projesi aracılığıyla Kütahya’daki ilköğretim öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde cam ambalaj sektörünün 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmesi için gerekli adımların atılmasına katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda, Gürok Grubu bünyesinde hayata geçirdiğimiz Güneş Enerjisi Santrali yatırımıyla temiz enerji kaynaklarının üretimdeki payını artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ve doğa dostu uygulamalar geliştirerek sektördeki öncülüğümüzü sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.