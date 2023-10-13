2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşan GCA, kurumsal logosunu ve sloganını yeniledi. Yeni logosunda kavanoz ve şişe ikonlarına meşaleye yakın bir kullanım ile yer veren GCA, markasının cam dönüşümüne öncülüğünü vurgularken, "Ambalajın Cam Zamanı" sloganı ile ise camın önemini ve gelecekteki rolünü ön plana çıkarıyor. GCA ayrıca bu yenilikçi sürecin bir parçası olarak, Ekim ayının ilk iki haftasında, tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan, üretim tesisinin bulunduğu Kütahya'nın sokaklarını, GCA'nın "Ambalajın Cam Zamanı" sloganıyla buluşturacak.

“Her başarılı kurum gibi biz de evriliyor, büyüyor ve yenileniyoruz”

Kurumsal kimliklerinin yenilenme sürecini değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Her başarılı kurum gibi biz de evriliyor, büyüyor ve yenileniyoruz. GCA olarak artık, cam ambalaj sektöründe öncülüğümüzü ve inovasyon tutkumuzu yansıtan yeni logomuz ve sloganımız ile müşterilerimizle buluşacağız. Yeni logomuzda yer alan kavanoz ve şişe ikonları, üretim alanımızı ve cam ambalaj sektöründeki geniş yelpazemizi simgelerken, cam ambalajın sadece estetik değil; aynı zamanda çevre dostu, sürdürülebilir, özgün ve son teknoloji bir çözüm olduğunu vurguluyoruz. Cam ambalaja görsel olarak meşaleye yakın bir kullanım ile yer verirken markamızın cam dönüşümüne öncülük ederek yolu aydınlattığını göstermek istedik. Şirketimizin yenilikçi ve teknoloji odaklı kimliğini yansıtan yeni logomuz, modern tasarım anlayışıyla birleşerek sektördeki dinamizmimizi ve ileriye dönük vizyonumuzu ön plana çıkarıyor. Bu yenilikçi ve çağdaş dönüşümümüzü ise "Ambalajın Cam Zamanı" ile taçlandırdık” diye konuştu.

“Camın sürdürülebilirlikle buluşan bir sanat eseri olduğunu anlatacağız”

Bu yenilik rüzgârına özel kampanya süreci yürüttüklerini vurgulayan Abdullah Gayret, şöyle konuştu: ”Cam ambalajın estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlikle buluştuğu bir sanat eseri olduğunu anlatacağız. Kütahya'nın en işlek caddelerinde, ana yollarında ve popüler meydanlarında yer alacak devasa billboardlar, şehrin siluetini "Ambalajın Cam Zamanı" görselleriyle süsleyecek. Her bir görsel, camın doğa dostu yapısını, sonsuz geri dönüşüm potansiyelini ve markalar için sağladığı değeri anlatan etkileyici mesajlarla desteklenecek. Bunun yanı sıra daha fazla kişiye ulaşmak ve yenilikçi kimliğimizi anlatmak için 02-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Luxe Pack Monaco 2023 Fuarı’nda ziyaretçiler ile buluştuk. 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Ambalaj 27. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı'na katılım sağlayacağız. Böylece iş ortaklarımızla her fırsatta bir araya gelerek ihracatın toplam işimiz içindeki payını da daha yükseklere çıkarmış olacağız”