Cam ambalaj sektörünün öncü oyuncularından GCA, Gürok Grup’un "Gelecek için Dönüşüm" vizyonu doğrultusunda başlattığı dijitalleşme programı kapsamında "Gelecek için GCA" programıyla dijitalleşme ve inovasyonu merkeze alarak süreçleri akıllı teknolojilerle yeniden tasarlıyor. Üretimden lojistiğe, çalışan deneyiminden müşteri ilişkilerine kadar tüm alanları kapsayan dönüşüm; şirketin geleceğin dinamiklerine entegre olmasını güçlendiriyor.

Cam ambalaj üretiminde dijitalleşme odaklı bir strateji izleyen GCA, üretim hatlarında yapay zekâ ve veri analitiği destekli sistemler kullanıyor. ERP sistemlerinin entegrasyonu ve CRM altyapısıyla yürütülen dönüşüm modeli, işletmeler arası veri akışını iyileştirirken süreçlerin izlenebilirliğini ve otomasyon seviyesini artırıyor. Sensör bazlı kalite kontrol mekanizmaları ve çevreci çözümler sayesinde üretim daha verimli hale gelirken hem kapasite artışı sağlanıyor hem de enerji verimliliği en üst düzeye çıkarılıyor.

Dijital dönüşümle güçlenen müşteri ve çalışan deneyiminde dönüşüm

GCA, dış paydaşlarına sunduğu hizmetleri de dijitalleşme sayesinde daha çevik hale getiriyor. Yeni nesil sipariş yönetim sistemleri müşterilerin taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlarken, dijital takip sistemleriyle sevkiyat ve lojistik süreçleri daha şeffaf hale geliyor. İş ortaklarıyla entegre edilen yeni CRM sistemleri sayesinde, müşteri beklentileri daha iyi analiz ediliyor ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuluyor.

Sürdürülebilir geleceğe katkı

GCA’nın dijital dönüşüm stratejisi, aynı zamanda sürdürülebilirliği de temel alıyor. İş süreçlerinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik dijital izleme sistemleri kullanılıyor. Geri dönüşüm odaklı projelerle cam atıkları yeniden değerlendirilirken, enerji verimli üretim modelleriyle çevre dostu bir yaklaşım benimsiyor.

"Gelecek için GCA" dönüşüm programı, sadece teknoloji entegrasyonu değil, aynı zamanda çalışan deneyimi, müşteri odaklı yaklaşım ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle bir bütün oluşturuyor. Cam ambalaj endüstrisinin geleceğini şekillendiren GCA, yenilikçi projeleriyle sektörde dış pazarlarda da rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.