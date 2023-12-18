Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde toplam 102 hasta ve yaralı ile 105 refakatçinin Türkiye’ye getirileceğini duyurmuştu. Bu çerçevede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 75 hasta ve beraberindeki 74 refakatçiyle Mısır’ın El-Ariş Havalimanından havalanan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçak, saat 16.00 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanına ulaştı.



Öte yandan, Türkiye ile Mısır koordinasyonda tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye'ye getirilen hastalara refakat etmek üzere 11 kişilik sağlık ekibi uçak içerisinde yerini aldı.

Etimesgut Askeri Havalimanı’nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Böylelikle Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda gerçekleştirilen 6. tahliyeyle birlikte bugüne kadar getirilen hasta ve yaralı sayısı toplam 257’ye ulaştı.

Öte yandan, 27 hasta ve yaralı ile 31 refakatçiyi taşıyan C130 tipi ikinci uçağın ise gün içerisinde Etimesgut Askeri Havalimanı’na ulaşması bekleniyor.