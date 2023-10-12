Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor

İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni 6 gündür ayrım gözetmeksizin vuruyor. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı sivil, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getiriliyor. Sivillerle dolup taşan hastanede can pazarı yaşanıyor. Bazı siviller, kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışan hastanenin koridorlarında şifa bekliyor.

Hastanenin morgu ise cesetlerle dolup taştı. Bazı cenazelerin koridorda bekletildiği görülürken, bazılarının ise cenaze namazı hastane önünde kılındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu bin 354 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 49 Filistinli de yaralandı.