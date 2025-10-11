Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kurutmalıkların hem kültürel mirasın korunmasında hem de bölge ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Yaz güneşiyle harmanlanan üretim geleneği sayesinde Gaziantep’in kurutmalıkları bugün uluslararası pazarlarda aranan ürünler arasında yer alıyor. Patlıcan, biber, kabak ve acur gibi sebzelerden elde edilen kurutmalıklar, doğallığı, aroması ve dayanıklılığıyla yalnızca yerel sofralarda değil, dünya mutfaklarında da kendine yer buluyor.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in üretim kültürünü anlatırken, “Her bir kurutmalık, bu şehrin emeğini, güneşini ve lezzetini dünyaya taşıyor. Eskiden sadece kış hazırlığı olarak yapılan bu üretim, bugün ciddi bir ekonomik değere dönüştü” dedi.

Kurutmalık üretiminin kadın emeğinin yoğun olarak yer aldığı sektörlerden biri olduğunu belirten Akıncı, “Bu geleneksel üretim modeli mevsimlik istihdam yaratıyor, tarımsal ürünlere yüksek katma değer kazandırıyor. Kadın üreticilerimizin el emeği hem aile bütçesine hem kent ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in iklim koşullarının doğal kurutma için ideal olduğunu vurgulayan Akıncı, “Yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve düşük nem oranı, sebzelerin katkısız biçimde kurumasına olanak tanıyor. Bu da Gaziantep kurutmalıklarına özgün bir tat ve dayanıklılık kazandırıyor” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsası verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 10 milyon 435 bin adet kurutmalık ürün, toplam 23 milyon 752 bin TL tutarında işlem gördü. Akıncı, evlerde yapılan ve kayıt dışı kalan üretimlerle birlikte gerçek hacmin bu rakamların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

GTB olarak Gaziantep’in geleneksel ürünlerini korumak için coğrafi işaret çalışmalarına devam ettiklerini de dile getiren Akıncı, “Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Haylan Kabağı Kurusu ve Antep Kuruluk Patlıcanı için coğrafi işaret tescillerimizi aldık. Hedefimiz, Gaziantep markasını dünya mutfaklarında kalıcı hale getirmek” dedi.

Güneşle kurutulan sebzeler, Gaziantep’in üretim gücünü, kadın emeğini ve gastronomik mirasını aynı potada buluşturarak hem yerel ekonomiye hem de dünya lezzet haritasına katkı sunmaya devam ediyor.