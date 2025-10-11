DTB’den yapılan açıklamada, Denizbank’ın 2009 yılında Diyarbakır’da kurduğu Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün, bugüne kadar hem kentin hem de bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana bölge tarımına değerli hizmetler vermiş, çiftçilerimizin büyük teveccühünü kazanmıştır. Banka, 2009 yılından itibaren tarım bankacılığı alanında bölgede daima birinci sırada yer almıştır. Bu nedenle, Bölge Müdürlüğü’nün kapatılması bizleri ve binlerce çiftçimizi derinden üzmüştür.”

DTB, söz konusu kararın Diyarbakır’ın ticari hayatına zarar vereceğini ve çiftçilerin kaliteli finansal hizmetlere erişimini zorlaştıracağını belirtti.

Açıklamanın sonunda şu çağrı yapıldı: