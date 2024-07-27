Coğrafi işaretli ürünleri ve bereketli ovalarıyla tarım şehri olma hedefiyle ilerleyen Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere verilen desteklerle üretimde verim ve kalitenin arttırılması amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir'den mazot desteği

Tarımda en büyük giderlerden birisi olan yakıt maliyetlerini düşünmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle destekten yararlanan 38 bin 415 çiftçi üreticiye tarımsal arazisinin büyüklüğüne göre yüzde yüz hibeli şekilde 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteği sağlandı. Çiftçi kart sahibi tüm çiftçilere mazot alımlarında yüzde 6 indirim yapıldı.

Can Suyum Projesiyle tarım arazileri su ile buluşuyor



Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle Can Suyum Projesi tarım arazilerini suyla buluşturuyor. Gazi şehirde proje kapsamında bugüne kadar 89 bin 734 metre kanal tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla toplam 317 bin metre sulama kanalı yapılacak, 68 bin 10 dekar alana sulamaya açılacak.

10 yılda milyonlarca fidan desteği yapıldı

Tarımsal desteklerini arttırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bugüne kadar biber, patlıcan, domates, Puma-Tilmen ve çilek çeşitlerinden olmak üzere toplamda 33 milyon 889 bin 955 adet fide desteği yaptı. İklim ve toprak şartlarına uygun olma durumlarına göre bölgesel ilçelere alıç, badem, kiraz, sumak, zeytin, nar fidanı çeşitleri, 243 bin 877 adet dağıtıldı. Çiftçilere destek olmak ve sertifikalı tohum üretimini arttırmak amacıyla buğday, arpa, nohut, fiğ, mercimek ve mısır çeşitlerinden 11 milyon 093 bin 381 kilogram tohum desteği verilirken 3 bin 520 ton gübre desteği yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Türkiye'de dağıtacağı tohumu kendisi üreten tek belediye

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçiye de kazandırarak üretip tohum dağıtımı yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araştırma enstitüleriyle yaptığı iş birlikleriyle bölgeye uyumlu, birim alanda yüksek verim alınacak tohumları seçiyor. Model ile il genelinde 3 farklı coğrafyada çalışmalar yürüten ekipler, bölgelere uyumlu en yüksek verim sağlanacak buğday çeşidini seçiyor, üretimini sağlayarak, elde edilen sertifikalı tohumları ise çiftçilere dağıtıyor.

Deprem sonrası büyükşehir'den tarıma destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerden sonra tarım sektörü büyük zarara uğradı. Zararın en aza indirilmesi ve bölgenin yeniden üretime başlaması amacıyla destekler artarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi depremden sonra ise ahırları yıkılan ve hayvanları zarar gören üreticilere destek olmak amacı ile yüzde yüz hibeli şekilde toplamda 17 bin 71 üreticiye 8 bin 464 ton yem desteği sağladı.

Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan en az 10 dekarlık tarımsal ürün yetiştirme alanına sahip 200 çiftçiye yağmurlama ve damlama sulama sistemleri desteği verildi. Kurulan Afet Bölgesi Ortak Makine Parkı ile depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ekipmanlarını enkazda kaybetmiş çiftçilerin tarımsal üretim ve hasatta kullanımına ihtiyaç duyduğu başta traktör olmak üzere birçok alet-ekipmanın yer aldığı park kuruldu. Ayrıca afet bölgesinde depremden etkilenen Nurdağı ve İslâhiye ilçelerinde yüzer çiftçiye 2 dekarlık alan için çilek fidesi, malç naylonu, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği yapıldı.

Meralarda Güneş Enerjisinden yararlanılıyor

Meralarda Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Tesisi ile hayvancılığın yoğun olduğu köylerin ortak noktalarına kurulan içme suyu tesisleri, köylerin mera alanlarında otlanan hayvanların suya ulaşma imkanı kolaylaştı. Toplamda 8 ilçenin 27 mahallesinde bulunan içme suyu tesisleri aktif olarak çalışıyor.