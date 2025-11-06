Edinilen bilgilere göre, iki gazeteci ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. Polis ekiplerinin sabah saat 06.00 sularında Sevinç ve Oğhan’ın evlerine gittiği, telefonlarına da el konulduğu öğrenildi.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Murat Altuntoprak, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından duyurdu. Altuntoprak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine sabah 06.00 itibarıyla polis ekipleri gitti. İki ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadesinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü bilgisi var. Telefonlarına da el konuldu.”

Olayla ilgili resmî bir açıklama henüz yapılmadı.